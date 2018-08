Dubravko Ružić, otac preminulog Mattea Ružića, organizirao je prosvjed na kojem se okupilo nekoliko stotina ljudi. Nakon njega je održana misa zadušnica za preminulog 22-godišnjaka.

Na prosvjedu za Mattea Ružića bio je i Marijan Šunc, koji je tijekom javljanja uživo u Dnevnik Nove TV rekao da je na prosvjed došlo malo ljudi kada se uzme u obzir veličina Zaprešića.

"Mislim da je Hrvatima dosta kojekakvih političkih obećanja, a na kraju se jako malo toga ostvaruje. Vjerojatno smatraju da skupovima i odlascima na izbore ne mogu ništa promijeniti", rekao je Šunc.

Komentirao je i najavu gradonačelnika Zaprešića da će zaprešićka hitna pomoć biti popravljena.

"Baš i ne vjerujem političarima. To su nekakve populističke mjere i obećanja. Međutim, on je obećao da će to učiniti, i pretpostavljam da bi to tako trebalo i biti jer će političari biti prisiljeni nešto učiniti", rekao je.

Razgovor je zaključio rekavši da se, pošto je i sam potencijalni pacijent, ne osjeća sigurno.

"Zaprešić ima pet ili šest staračkih domova koji dnevno iziskuju pet do 10 intervencija, a da ne govorim o ljudima koji su kod kuće. Toplinski udari su strašni i po tom pitanju treba nešto učiniti", rekao je.



