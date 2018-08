Matteova majka šokirana je obdukcijskim nalazima i sumnja u njihovu vjerodostojnost. Za Novu TV je rekla da njezin sin nije imao srčanu manu, što se može provjeriti.

Matteovi roditelji žele vidjeti i službeno izvješće, ali i ispis i snimke poziva upućenih Hitnoj pomoći.

"Šokirana sam nalazom, Matteo nikad nije imao srčanu manu. Kao dijete je redovito primao cjepivo i odlazio na kontrole, a nedavno je polagao vozački i imao sistematski pregled... a uostalom, pošto je bio astmatičar, njegov doktor bi to primijetio", rekla je Martina Klapan, Matteova majka.

Dok Kujundžić najavljuje tužbe, Most, SDP, Živi zid i HSS ovaj tjedan odlučuju o pokretanju njegovog opoziva

Ministarstvo zdravstva tvrdi da su za objavu nalaza dobili suglasnost mladićeva oca.

Obdukcijski nalaz pokazao je da je Matteo Ružić, 22-godišnji mladić koji je preminuo prije tjedan dana, osim astmatskog bronhitisa imao i srčanu manu.

"Odnosno, mane krvnih žila, a koje su zajedničkim skupnim djelovanjem dovele do smrtnog ishoda i nagle smrti. Nazočnost liječnika ne bi mogla izmijeniti sudbinu", rekla je prof. dr. sc. Vedrana Petrovečki iz Zavoda za sudski medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta.

Isto tvrdi i ministar zdravstva Milan Kujundžić. Tim s liječnikom stigao je 27 i pol minuta nakon poziva, a niti jedan pokušaj reanimacije nije pomogao.

"Nažalost, da je bilo gdje na svijetu bio, nitko mu ne bi mogao pomoći", rekao je ministar.

Kad je riječ o podnošenju ostavke, ministar mišljenje nije promijenio.

"Kao moralan čovjek od prvog dana sam govorio da ću dati ostavku ako se utvrdi da je zatajio sustav. Potvrdilo se da je sustav funkcionirao", objasnio je.

Ministar Kujundžić najavljuje da će onima koji dižu hajku odgovoriti i politički i sudski. Međutim, nije precizirao koga planira tužiti. Proteklih tjedan dana žestoki kritičari dolazili su iz redova SDP-a, koji su ga prijavili i Liječničkoj komori, ali i MOST-a, čiji čelnici traže njegov opoziv.

Neslužbeno je potvrđeno da bi se razgovori o opozivu mogli voditi ovaj tjedan i to u srijedu. Zahtjev MOST-a mogli bi podržati SDP, Živi zid i HSS. Tvrde da razlog za smjenu ministra Kujundžića nije samo ovaj slučaj, nego i nedostatak poteza u zdravstvu.

Matteovi sugrađani se sastali s gradonačelnikom i traže promjene

Nalaz su čekali i Matteovi sugrađani.

"Pitanje je moje je li on mogao preživjeti i je li mu se moglo pomoći", rekao je Damir Pungartnik, jedan od prvih prolaznika koji su Matteu priskočili u pomoć.

Sa zahtjevima u kojima traže bolji standard i mjere za sustav hitne medicine bili su kod gradonačelnika Zaprešića. Saslušao ih je i, nakon dva sata razgovora iza zatvorenih vrata, obećao konkretne poteze.

"Mi nismo postavili rok, on ga je sam sebi postavio. Rekao je da će u roku od sedam dana imati odgovor od župana ide li to onako kako smo i mi i on zamislili", rekao je Marin Rogić iz Zaprešića.

Građani su zatražili dodatnog liječnika na području Zaprešića, ali i tim koji bi mu bio na raspolaganju. Umjesto sadašnjih pet, grad želi udvostručiti broj timova hitne medicinske pomoći.

"Ako će se ostali oglušiti, mi smo spremni dodatno financirati, ali se trebaju donijeti takve odluke. Ako smo odgovorni, tražimo više ovlasti, ako treba dat ćemo i više novaca jer životi naših građana nemaju cijene", rekao je Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića.

Premijer Plenković brani ministra Kujundžića

I nakon svega propituje se politička odgovornost ministra zdravstva, ali ga premijer i dalje otvoreno brani.

"Ministar radi svoj posao. Kao predsjednik Vlade, i političar i čovjek je da ne dopuštam hajku na ljude, u ovom slučaju na ministra, jer za to u ovom korektnom slučaju nema razloga", rekao je premijer Plenković.

Ne misle tako u Slobodnoj Hrvatskoj, koji od pitanja smjene ne odustaju. Prosvjedovali su pred HDZ-om, jer im je, nakon što su ulaz Ministarstva zdravstva gađali jajima, prilaz zgradi zabranjen.

"Vjerujem da je taj čovjek stručan kao liječnik, no kao ministar je koristan kao i vreća brašna. Sad je vrijeme da netko kaže dosta", rekao je Ivan Pokupec iz Slobodne Hrvatske.

Građani Zaprešića u utorak pripremaju novi prosvjed.



