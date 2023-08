Izmjene poreznog paketa: U Zagrebu ipak neće dizati stope poreza na dohodak na maksimalno dopuštene?

U Ministarstvu financija skloni su prihvatiti sugestije da se naprave izmjene u novom Zakonu o porezu na dohodak na način da se povećaju i stope poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i na dohodak od kapitala.

U prvoj verziji zakona u kojem se ukida prirez, a u kojoj je predviđeno da se to kompenzira dizanjem poreza na dohodak od nesamostalnog rada, ukida se i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava i na dohodak od kapitala, no nije predviđeno da se dižu i stope poreza na dohodak na to.

Na primjeru Grada Zagreba, kako je pojasnio Damir Bakić, saborski zastupnik stranke Možemo!, riječ je o gubitku od 20 milijuna eura.

Grad Zagreb, koji sada ima najveću stopu prireza od 18 posto, a ukidanjem ostaje bez gotovo 140 milijuna eura prihoda, već je bio najavio da će to kompenzirati uvođenjem maksimalno dopuštenih stopa poreza na dohodak od 23,6 i 35,4 posto, pa bi zapravo Zagrepčanima s prosječnim plaćama, na koje neće utjecati rasterećenje kod mirovinskih doprinosa, primanja rasla minimalno zbog povećanja osobnog odbitka na 560 eura.

Gradovi i općine u zadnjem kvartalu ove godine moraju u predstavničkim tijelima donijeti odluke o visini poreza na dohodak, a iako je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio da će morati maksimalno dići stope poreza na dohodak, sada se ipak otvara prostor da to ne bude tako, nego da se te stope podignu manje, pa da nešto više rastu plaće i Zagrepčanima, piše Jutarnji list.