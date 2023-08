VIDEO Strava na autocesti: Autobus se zabio u kamion, ima ozlijeđenih. Vatrogasci izvlačili putnike

U teškoj prometnoj nesreći u sjevernoj Italiji desetero je putnika lakše, a troje teže ozlijeđeno.

Nesreća se dogodila u petak navečer nakon sudara autobusa s kamionom, objavila je vatrogasna služba na X-u, bivšem Twitteru.

Autobus je uglavnom prevozio ukrajinske turiste, uključujući i nekoliko djece, javili su talijanski mediji.

Prema prvim informacijama, autobus se zabio u stražnji dio kamiona na autocesti A4 prema Trstu, između Latisane i mjesta San Giorgo di Nogaro, sjevernotalijanskoj regiji Furlanija-Julijska krajina.

"Italy 🇮🇹: Accident Between Bus and Truck on A4 Highway; Four Seriously Injured, Multiple Children Involved. The bus was traveling towards Eastern Europe. #Accident #Italy #A4Highway" pic.twitter.com/RrybPCfTkF