U Zagrebu u podne počinje vesela humanitarna utrka: Na snazi posebna regulacija prometa

Atletska utrka "Zagreb Advent Run" počinje u 12 sati, a održava se u dvije etape, odnosno na pet i deset kilometara uz napomenu da se radi potrebe okupljanja sudionika te organizacije starta i cilja navedene atletske utrke za sav promet zatvara Radnička cesta od raskrižja sa Ulicom grada Vukovara do raskrižja sa Ulicom Marina Držića od 8 do 15 sati dok će ostale prometnice na kojima se odvija utrka biti zatvorene od 11.50 do 13.30 sati.

Zagreb Advent Run Foto: PU zagrebačka

Etapa I - trasa utrke na 5 km:

START : Radnička cesta - Avenija Marina Držića - Trg kralja Petra Krešimira IV. - Ulica kneza Višeslava (suprotan smjer ) - Trg žrtava fašizma - Ulica Franje Račkog - Trg hrvatskih velikana - Ulica Janka Draškovića - Ulica Blaža Šoštarića - Trg Josipa Langa - okret kod Ribnjaka - Trg Josipa Langa - Ulica Jurja Branjuga - Ulica Junija Palmotića - Jurišićeva ulica - Trg bana Josipa Jelačića - Praška ulica - Trg Nikole Zrinskog - Ulica Ruđera Boškovića - Ulica kralja Držislava - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Višeslava - Trg kralja Petra Krešimira IV - Avenija Marina Držića - CILJ: Radnička cesta.

Etapa II - trasa utrke na 10 km:

START: Radnička cesta - Avenija Marina Držića - Trg kralja Petra Krešimira IV. - Ulica kneza Višeslava (suprotan smjer) - Trg žrtava fašizma - Ulica Franje Račkog - Trg hrvatskih velikana - Ulica Janka Draškovića - Ulica Blaža Šoštarića - Trg Josipa Langa -Ribnjak - Medveščak - Ksaverska cesta - okret kod Jandrićeve - Ksaverska cesta - Medveščak - Ribnjak - Trg Josipa Langa - Ulica Jurja Branjuga - Ulica Junija Palmotića - Jurišićeva ulica - Trg bana Josipa Jelačića - Praška ulica - Trg Nikole Zrinskog - Ulica Ruđera Boškovića - Ulica kralja Držislava - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Višeslava - Trg kralja Petra Krešimira IV - Avenija Marina Držića - CILJ: Radnička cesta.

Pročitajte i ovo Međunarodni festival Novogodišnja noć nezamisliva je bez njega, ali pije se i svaki dan: Zato u njega stavljaju i 24-karatno zlato



"Povodom navedenog, molimo građane i sve vozače da u navedenom vremenu zabrane prometa na predmetnim lokacijama po mogućnosti izbjegavaju dolazak vozilima u uže središte grada kao i za razumijevanje i strpljenje te poštivanje uputa policijskih službenika i redara uz poštivanje privremenó postavljene prometne signalizacije", izvijestili su iz zagrebačke policije.

Na snagu stupa i posebna regulacija tramvajskog prometa

Od 11.10 do 13.30 sati bit će obustavljen tramvajski promet užim gradskim središtem zbog održavanja ulične utrke "Zagreb Advent Run" te će tramvajske linije prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:

Pročitajte i ovo Skijaška sezona Hrvati će morati dublje zagrabiti u džep: Skijanje je sve skuplje, provjerite kakve cijene vas čekaju

Linija 4: Savski most - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 5: Prečko - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 6: Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 7: Arena Zagreb - Zapruđe

Linija 9: Ljubljanica - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Zapruđe

Linija 11: Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Savišće

Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Heinzelova

Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Zapadni kolodvor

Linija 14: Savski most - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Zapruđe

Linija 17: Prečko - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Zapruđe

Od Kvaternikovog trga do Dupca u tom će periodu prometovati izvanredna tramvajska linija. Ulaz, odnosno izlaz putnika, bit će na stajalištu Kvaternikov trg sjever.

Veseli božićni tramvaj neće prometovati u nedjelju.

Autobusna linija 106 (Kaptol - Mirogoj - Krematorij) neće prometovati od 11.45 do 14 sati.

Autobusne linije 201 (Kaptol - Kvaternikov trg), 203 (Svetice - Kaptol) i 226 (Kaptol - Remete - Svetice) će od 11.45 do 14 sati, u smjeru Kaptola prometovat skraćeno, redovnom trasom do kružnog raskrižja Bijeničke ceste i Ulice Nike Grškovića.

Linije 203 i 226 od Svetica, i linija 201 od Kvaternikovog trga, u tom će periodu kretati pet minuta kasnije od planiranog voznog reda u smjeru kružnog raskrižja Bijeničke ceste i Ulice Nike Grškovića.