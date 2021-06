U Zagrebu se 12. i 13. lipnja održava 47. Ina Delta Rally pa je Grad objavio kakva će biti regulacija prometa.

U glavnome gradu za vikend, 12. i 13. lipnja, održat će se Rally utrka Zagreb Open - 47. Ina Delta Rally pa će i promet biti privremeno zatvoren.

Tako će u subotu, 12. lipnja, od 16 do 20 sati biti zatvorena Ulica J. Antalla (od sjevernog ulaza u Velesajam prema istoku do Avenije Većeslava Holjevca) – Ulica Damira Tomljanovića (od Avenije Većeslava Holjevca do Ulice Ede Murtića) – Avenija Većeslava Holjevca (od Slavonske avenije do Avenije Dubrovnik) – sve prometnice na istočnom parkiralištu Velesajma.

Ministar Beroš poslao važnu poruku građanima uoči nogometnog prvenstva i turističke sezone

Hrvatska danas ima 275 novih slučajeva, preminulo je sedam osoba: U dvije županije zabilježen blagi porast broja novozaraženih

Od 7:30 do 19 sati u nedjelju, 13. lipnja bit će zatvorena Sljemenska cesta (od raskrižja prema Žičari) – Sljeme (Dom željezničara) – Šestine (restoran Šestinski lagvić).

Također, u nedjelju će od 10 do 19 sati biti zatvorene sljedeće dionice: Bliznec – Sljemenska cesta – (od raskrižja prema Žičari) – Sljeme (Dom željezničara) – Šestine (Restoran Šestinski lagvić) – Hunjka – Puntijarka – Sljeme (Dom željezničara) – Šestine (Restoran Šestinski lagvić).