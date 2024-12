Idućih 60 dana trajat će sezonska sniženja. Prvog dana popusti uglavnom od 20 do 50 posto, a ponegdje već idu i do 70 posto.

Trgovci su dužni istaknuti sniženu cijenu, ali i najnižu cijenu istog proizvoda u posljednjih 30 dana prije sniženja.

Sniženja su krenula i na online platformama, a potrošačima se savjetuje da obrate pozornost na ispravno istaknute cijene te pripaze odakle naručuju proizvode.

"Popusti su razni, od 10, 20, 30, 50 posto, a ima ih i do 70. To ovisi o tome izlazi li neki proizvod iz prodaje - onda se on spusti više da bi se rasprodao", objasnio je Slobodan Školnik, stručnjak za maloprodaju.

"Vrlo često trgovci kažu da nemate nikakva prava u vezi te robe koju ste kupili. Za robu na sniženju vrijede sva ista pravila kao za robu koju smo kupili po normalnim cijenama, osim robe s greškom. Ako je greška, onda ona mora biti jasno naznačena", poručila je Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača..

