Žustro je bilo u utorak na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba. Gradonačelnik Bandić morao se suočiti s oporbom koja ga proziva za rupu u proračunu od milijardu i 400 milijuna kuna.

Nije uspio ni progurati osnivanje takozvanog sportskog holdinga. Nakon što je HDZ zatražio dodatne konzultacije, Bandić je tu točku povukao s dnevnog reda. Aktualni sat počeo je pitanjima o proračunu.

Gradonačelnik za rupu u proračunu krivi bivšu Vladu SDP-a. I dok je aktualnoj Vladi saveznik, podršku zagrebačkog HDZ-a oko osnivanja takozvanog Sportskog holdinga - još nema.

Prijedlogu osnivanja društva Sportski objekti d.o.o. kojem bi se pripisalo vlasništvo nad sportskim centrom Šalata kako bi se digao komercijalni hipotekarni kredit za njezinu obnovu, oštro se protive i donedavni saveznici u skupštini.

Proračun je Bandiću spasio sad već bivši član HSLS-a Polovanec. Iz te stranke poručuju to se neće ponoviti sa "sportskim holdingom". Istog stava i ostatak oporbe. Idući potez je na HDZ-u, bez njihova zelenog svjetla Bandić sportske objekte neće moći privatizirati.

Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš razgovarao je o ovoj temi s predsjednikom Skupštine i zagrebačkog HDZ-a Andrijom Mikulićem.

Ucjenjuje li vas Bandić "sportskim holdingom"?

Ne, apsolutno ne. Ako me pitati za ovaj prijedlog koji je danas povučen - pravo predlagatelja je da prijedlog i povuče sa sjednice kao točku.

Taj prijedlog je bio potpuno nepripremljen. Mi smo imali određene nedoumice i tražili smo dodatne konzultacije, imali smo određena pitanja na koja je trebalo dati odgovor, odgovor nismo dobili i rekli smo da takav prijedlog ne možemo podržati.

Nije li to, na neki način, politički dilentatizam? Kako se to ponaša gradonačelnik kad se s vama, koalicijskim partnerima, nije usuglasio?

Mi smo imali neka osnovna pitanja. Imamo već takvu ustanovu koja se bavi sportskim objektima, dakle brine o njima. Kad smo pitali zašto se paralelno osniva još jedna takva ustanova, nismo dobili odgovor. Bio je jedan argument da je to zato da se povlače sredstva iz europskih fondova.

Treba li nam još jedna ustanova?

Vidjet ćemo na daljnjim konzultacijama. Ukoliko se pokaže da ova današnja ustanova za upravljanje sporstkim objektima radi dobro svoj posao, ne bidim ni jedan razlog za osnivanje paralelno jedne takve nove ustanove. Mi mso koalicijski partneri i očekujemo poziv na konzultacije od gradonačelnika na gradskoj razini.

Uvijek bude kako gradonačelnik želi. Hoće li to tako biti i na nacionalnoj razini?

Ne bih se s tim složio. Gradonačelnik je i danas imao prijedlog s ovom točkom pa ju je morao povući. Zato što smo mi iznijeli argumente i ne možemo tu točku podržati. Prema tome, kad se steknu uvjeti, kad kao koalicijski partneri sjednemo i porazgovaramo, kad nam se daju konkretna rješenja zašto se ide u određenom smjeru s određenim prijedlogom pojedinih točaka, tada ćemo razgovarati o tome hoćemo li nešto podržati ili ne. Moram reći da ćemo podržati sve ono što je u interesu Zagrepčanski i Zagrepčana.

Nedostaje li doista u proračunu milijardu i 400 milijuna kuna?

Iznesen je podatak da nedostaje milijardu i 400 milijuna kuna u proračunu. Ako je to zaista tako i ako je to istina, mi ćemo tražiti i tražili smo već dodatne konzultacije.

Jeste li vi znali da nedostaje taj novac?

Mi to nismo znali. Doznali smo iz dopisa gradske pročelnice za financije. Zato ćemo imati dodatne konzultacije pa ćemo vidjeti u kojem smjeru ćemo dalje ići s koalicijom.

Brine li vas rupa u proračunu i koliko će te konzultacije trajati?

Apsolutno da nas to brine ako se utvrdi da je to istina. To znači da je netko, tko je trebao odraditi svoj posao i tko je za taj posao plaćen - nije ga dobro odradio.

Što ćete učiniti tim povodom?

Vidjet ćemo gdje možemo naći izlaz i da vidimo od čega je došlo do te rupe od milijardu i 400 milijuna kuna, ako je do nje došlo.

Je li koalicija i dalje stabilna?

Apsolutno. Koalicija je stabilna. Mi komuniciramo, mi dogovaramo i mi radimo, ali evo, dogodi se koji puta da gradonačelnik predloži neku točku bez da je s nama sjeo i oko toga se konzultirao.

Jeste li sigurni da vas gradonačelnik ne ucjenjuje na nacionalnoj razini?

Apsolutno ne. Mi znamo da smo i u Hrvatskom saboru u koaliciji. U koaliciji smo i u Gradskoj skupštini i ne vidim ni jedan razlog niti takav pristup da bi nas netko ucjenjivao. Sve ono što ima dobro i kvalitetno ćemo podržati.

Sjednica Gradske skupštine nastavlja se u srijedu.

