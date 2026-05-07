Ubijen dupin u Istri, istraga u tijeku: "Tu ga je negdje more bacilo van"

Na zapadnoj obali Istre, u blizini Umaga, u Bašaniji je na plaži pronađena uginula jedinka dobrog dupina s prostrijelnom ranom. Slučaj je odmah izazvao reakciju policije i pokrenuo istragu zbog sumnje na kazneno djelo ubijanja i mučenja životinja.

Leš životinje teške oko 300 kilograma i duge više od tri metra prebačen je na Zavod za veterinarsku patologiju u Zagrebu, gdje se provodi vještačenje radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. Policija je najavila podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja. Glasnogovornica Policijske uprave istarske potvrdila je da je za kazneno djelo ubijanja i mučenja životinja propisana kazna zatvora do dvije godine.

Stručnjaci iz Instituta Plavi svijet ističu kako se dobri dupini često zadržavaju u obalnim područjima, iako im je prirodno stanište otvoreno more. Procjenjuje se da u Jadranu živi oko 10.000 jedinki, a najviše ih je upravo na zapadnoj obali Istre. Ovo nije prvi slučaj sumnje na nasilnu smrt dupina u Hrvatskoj. Od kolovoza 2023. do danas na Veterinarski fakultet u Zagrebu zaprimljene su četiri lešine pod sumnjom da ih je ubio čovjek.

