Jeste li ga vidjeli? U Dalmaciji je nestao Dražen

Policija traga za muškarcem čiji je nestanak prijavljen u subotu.

Dražen Jovanović (55) nestao je u subotu, nakon što se s adrese boravišta u Trogiru udaljio u nepoznatom smjeru.

Visok je visok oko 175 centimetara i u trenutku nestanka bio je odjeven u majicu kratkih rukava tamnoplave boje, kratke hlače, crne tenisice i imao je crni ruksak.

U slučaju da posjedujete korisne informacije, obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite 192. Informacije možete dostaviti i e-mailom na nestali@nestali.hr.