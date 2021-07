Ubrzo nakon početka Predsjedništva Domovinskog pokreta (DP) u srijedu Vesna Vučemilović, sestra Miroslava Škore, napustila je sjednicu bez komentara.

"Za mene je sjednica završila", kratko je komentirala prilikom izlaska iz prostorija stranke.

Nedugo nakon toga, Vučemilović je na Facebooku napisala kako joj je na sjednici oduzeta riječ te da je protiv nje pokrenut disciplinski postupak.

"Danas mi je na sjednici Predsjedništva DP-a oduzeta riječ i protiv mene je pokrenut disciplinski postupak. Problem je što kolovođe ove sramote očito ne razumiju da me ni na taj način neće ušutkati!

Mutni likovi koji pokušavaju preoteti stranku Miroslavu Škori zamjeraju mi, navodno, to što nastupam u medijima, a onda me ušutkavaju na sjednici Predsjedništva, koja se nikad ne bi ni održala da ja nisam ustrajala.

Sankcije, ušutkavanje i zastrašivanje, anonimno blaćenje po medijima, mijenjanje brava na vratima stranačkih prostorija... Recite vi meni, ponašaju li se tako dobronamjerni ljudi koji rade na dobrobit naroda, države i stranke?", napisala je Vučemilović na Facebooku.

Nakon neopozive ostavke Miroslava Škore na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta, stranka je sazvala sjednicu Predsjedništva kako bi raspravljala o budućnosti stranke, ali i postupcima Vesne Vučemilović u proteklih nekoliko dana.

Naime, Vučemilović je ocijenila da se sjednica Predsjedništva stranke trebala održati isti dan kada je objavljena ostavka Škore, te je zatražila ostavku zamjenika predsjednika DP-a Marija Radića, suosnivača stranke.

U međuvremenu pale su i i neke teške riječi kada je PR savjetnici DP-a Mateji Jozeljić u poruci poručila "da će joj zakrenuti vratom".

Uoči sjednice Vučemilović je poručila kako očekuje konstruktivnu i ozbiljnu raspravu o svemu što se dešavalo u proteklih tjedan dana te na pitanje očekuje li sankcije zbog svojih istupa u javnosti rekla da to nije ozbiljno pitanje.