Kreće prvi udarni vikend: Reporter Dnevnika Nove TV otkriva kakvo je stanje na cestama

"U ovim trenucima vozi se po povoljnim vremenskim prilikama i ono još važnije nema dužih čekanja. Tu i tamo se može dogoditi da morate čekati na ulazak, odnosno izlazak s autoceste, ali nema dužih čekanja", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV, Vanja Margotić.

"No, tako nije bilo tijekom cijelog petka. Na pojedinim dionicama bilo je zastoja, bilo je čekanja, posebno tamo gdje su radovi u tijeku. Bilo je dužih čekanja, odnosno nekih gužvi i na prilaznim cestama turističkih gradova, a bilo je gužvi i na odmorištima", dodao je.

"Što se pak tiče pomorskog prometa, sve teče normalno. Ista situacija je i na granici. Za ulazak u Hrvatsku nema dužih čekanja. Ono što možemo istaknuti je dan koji su obilježile prometne nesreće. Tako je jedna i sada omela putovanje prema Slavoniji u smjeru Lipovca vozi se jednim prometnim trakom", poručio je reporter.

Poznato je da turisti biraju subotu da bi došli do obale. Upravo zato u subotu se prognoziraju gužve i to od ranog jutra.

"Posebno dio zagrebačke obilaznice, tu bi moglo doći do zastoja i dužih čekanja. Također, moglo bi zastoja biti na prilascima gradovima i odmorištima. No, ono što onima koji sutra putuju nikako neće ići na ruku je pogoršanje vremenske prognoze. Dakle, u poslijepodnevnim satima moglo bi doći do kiše, a na nekim dionicama i do olujnog vjetra. Što bi moglo vozačima pogoršati vožnju", objasnio je Margotić

"Treba biti poprilično oprezan u vožnji skliskim dionicama. Za kraj recimo do prošlog vikenda hrvatskim autocestama vozilo je 30 milijuna vozila što je povećanje u odnosu na prošlu godinu od 12 posto", zaključio je Margotić.

