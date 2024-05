Provjerite vozni red: U subotu će tramvaji voziti izmjenjenim rutama

U subotu 1. lipnja u Zagrebu će se održati centralna Povorka ponosa zbog čega će doći i do nekih izmjena u prometu, javljaju iz ZET-a.

Okupljanje će započeti u 15:00 na Trgu Republike Hrvatske, ispred Hrvatskog narodnog kazališta te u 16:00 krenuti gradskim ulicama i trgovima.

Najavljen smjer kretanja povorke je od Frankopanske, Ilicom, Trgom bana J. Jelačića, Jurišićevom, Draškovićevom, sve do Ribnjaka gdje će se u 17:30 održati prosvjedni i svečani skup.

Iz ZET-a javljaju kako će zbog Povorke ponosa izmjene u prometu užeg gradskog središta trajati od 15:40 do 17:30 sati. Njihovu obavijest prenosimo u cijelosti.

"Tramvajski promet bit će obustavljen Savskom cestom (sjeverno od Vodnikove), Frankopanskom, Ilicom (od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića), Jurišićevom, Zrinjevcem, Ulicom Franje Račkog, Draškovićevom (od Ulice kneza Mislava do Vlaške), Vlaškom, Ribnjakom, Medveščakom, Ksaverskom cestom te do Gračanskog dolja.

Tramvajske linije 4, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 će prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 4: Savski most - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Dubec

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor- Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Dubrava

Linija 13: Kvaternikov trg - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 14: Savski most - Savska - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Na dijelu trase kojom će biti onemogućeno prometovanje tramvajske linije 14, vozit će autobus linija 233 na relaciji Mihaljevac - Kaptol."

Građane i korisnike javnog prijevoza zmolili su za razumijevanje.