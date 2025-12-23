Djevojčica ujedinila cijeli grad, održan je humanitarni božićni sajam za malu Milu: "Zajedno možemo činiti velika djela"

Dvogodišnja Mila, djevojčica s rijetkim Apertovim sindromom, ujedinila je Starigrad. Ispred osnovne škole održan je humanitarni božićni sajam, na kojem su prikupljana sredstva za njezino liječenje u inozemstvu, uključujući i Francusku.

Na sajmu su prodavani domaći proizvodi, ukrasi i kolači koje su pripremili učenici, učitelji i mještani. Posjetitelji su rado kupovali proizvode, a sav prikupljeni novac namijenjen je za Milino liječenje i olakšavanje financijskog opterećenja obitelji.

Roditelji ističu da su operacije nužne kako bi Mila imala priliku razviti samostalan život. Sudjelovanje u humanitarnoj akciji pokazalo je solidarnost zajednice, a ravnateljica škole izrazila je zahvalnost svima koji su se uključili i podržali djevojčicu.

Humanitarni sajam još jednom je pokazao da zajedničkim trudom mala zajednica može učiniti velika djela.

Više pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Ivana Krznarića.