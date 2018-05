U Splitu je ovih dana gotovo nemoguće naći stanove za dugoročni najam, a ono što se nudi ide do čak 900 eura mjesečnog najma.

Stotine studenata koji studiraju u Splitu suočili su se ovih dana s “otpusnim pismom” najmodavaca, koji su zaključili kako im se više isplati da im u stanu bude Anne iz Britanije nego Ane iz Ploča, a slična je sudbina zadesila i brojne podstanarske obitelji.

"Turizam nas u jednu ruku spašava, ali u drugu vodi u katastrofu. Moja obitelj do prije mjesec dana živjela je u lijepom dvosobnom stanu u Ruđera Boškovića. Uredno smo plaćali 450 eura najamnine, a onda nam je gazdarica jednog dana rekla da imamo rok od 30 dana da nađemo novi stan, jer će ona svoj pretvoriti u apartman. Krenula je bjesomučna potraga za novim stanom, prošao sam ih 15 dok nisam našao ovaj sada. Imao sam sreće jer sam na kraju našao dvosoban stan na Dragovodama,a najam će me stajati 400 eura plus troškovi režija", ispričao je obrtnik Lovre za Slobodnu Dalmaciju.

Sandra Korevec, agentica iz agencije za nekretnine, kaže kako vlada strašna nestašica stanova za kupnju, ali i dugoročni najam.

"Od svih slobodnih stanova u kojima ne žive vlasnici, svega 10 posto se iznajmljuje podstanarima, a 90 posto ide za turistički najam. Prosječna cijena najamnine solidnog dvosobnog stana u Splitu je narasla s 400 na 700, ali ima stanova i po 900 i više eura mjesečno", kaže Korevec.

Podstanari stoga masovno sele u Dugopolje, Solin i još dalje iza brda.