Stanje sa COVID pacijentima u splitskoj bolnici sve je bolje, manje je hospitaliziranih, ali i onih najtežih bolesnika - na respiratorima, bolnica se vraća na prijašnji rad, no potrebno je i dalje cijepiti što više stanovništva, poručili su u petak splitski liječnici i epidemiolozi.

Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 407 obrađenih testova u proteklih 24 sata deset je novooboljelih osoba s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivno na COVID infekciju - i to iz Kaštela četiri, Splita tri, Ciste Provo dvoje i jedan iz Podstrane.

Od ukupnog broja novooboljelih sedam osoba su kontakti prethodno oboljelih dok se ostali epidemiološki obrađuju.

Trenutno je ukupno 803 osobe nalaze u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju je 27 COVID pozitivnih osoba u KBC-u Split dok se šest osoba nalazi na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Split u protekla 24 sata umrla je 94-godišnja žena i 83-godišnji muškarac, koji su uz brojne komorbiditete bili pozitivni i na COVID infekciju.

Da je situacija s koronavirusom puno bolja medijima je danas pred bolnicom potvrdio i ravnatelj dr. Julije Meštrović. Kaže da trenutno imaju 27 bolesnika od čega je njih šest na respiratoru. Budući da se smanjuje ukupan broj COVID bolesnika u bolnici se postepeno vraćaju na onakav način rada kakav je bio i ranije.

"Neki odjeli, zavodi i klinike koji su se trebali premještati sada se vraćaju na mjesta gdje su inače radili, a rad cijele bolnice se na taj način normalizira. Mi smo i do sada pružali usluge svim svojim bolesnicima, no sada će nam to biti puno lakše, jednostavnije i dostupnije našim bolesnicima", rekao je ravnatelj dr. Meštrović.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji trenutno 34 posto cijepljenih

Kod dvije COVID pozitivne osobe u Splitu pojavio se indijski soj, a nakon što je otkriven osobe su stavljene u izolaciju.

Ravnateljica županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Željka Karin je za Hinu rekla da kada su primijetili grupiranje u jednoj tvrtki odmah su uzorak poslali na sekvenciranje.

"Mi kada primijetimo da se nešto brže širi posumnjamo na novi soj i zato uzorke šaljemo na sekvenciranje. Osobe su odmah stavljene u 14 dnevnu izolaciju i do sada nije bilo daljnjeg širenja. Oni koji su cijepljeni s dvije doze cjepiva u 90 posto slučajeva su zaštićeni od indijskog soja, odnosno ukoliko i razviju simptome bolesti neće biti loših ishoda. Panike nema, a za očekivati je da će biti i novih sojeva sve dok se građani ne cijepe", kazala je Karin.

Poručila je da se svi moramo cijepiti u kratkom vremenu i odjednom, a ne da dio populacije ostane neprocijepljen jer onda na njima soj mutira. Izvijestila je da je u Splitsko-dalmatinskoj županiji trenutno 34 posto cijepljenih.