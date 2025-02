U Splitu ponovno prepirke oko natpisa. Ovog puta Grad je izgubio spor protiv kipara koji ih je tužio jer su na njegovo djelo naknadno uklesali tekst. S postolja u koje su uklesani važni datumi splitske povijesti mora se ukloniti onaj oslobođenja grada od fašizma.

"26. listopada 1944. godine" više ne smije stajati. Presudio je to sud u korist autora djela kojega Grad nije konzultirao oko dodavanja natpisa.



"Pokazuje da se nasilje više neće dopuštati i da sud brani one nad kojima se nasilje vrši, a to je u ovom slučaju bio upravo taj čin gradske uprave", rekao je autor djela Kuzma Kovačić.

Kovačić će od Grada dobiti šest tisuća eura za povredu moralnih autorskih prava. Gradska uprava natpis mora maknuti u roku od 15 dana, ali već ima novi plan.

"Da se na ovom mjestu stavi novi štandarac koji neće biti ničije autorsko djelo. Tako da nam povijest Grada Splita ne ovisi o odlukama pojedinaca sa sumnjivim namjerama", rekao je gradonačelnik Splita Ivica Puljak.

Jutros u Splitu svi gledaju u isto. Postolje za jarbol, lokalno nazvano štandarac.

"Natpis je trebao biti i kad se postavljalo kompletno. Ja priznajem autorsko pravo Kuzme Kovačića, ali ne priznajem da se sad dogodi na ovaj način", rekao je Željko.

"Ako se ukloni natpis, neka se ukloni cili spomenik jer mu tamo nije misto", rekao je Slobodan.

Nije dugo trebalo ni da se javi splitska oporba prozivajući Puljka.

"Ja ga pozivam da on ovaj trošak koji je nastao za Grad zbog njegove nepažnje, da ga on osobno plati iz svog džepa", rekao je HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Splita Tomislav Šuta.

I iz Grada i antifašističkih udruga sumnjaju kako problem nije samo dodavanje teksta već njegovo značenje.

"Da je ovdje stajao natpis, za kojeg ja kažem da treba stajati i podržavam one koji su to rekli, "15.11.1991. Dan kada se Split obranio od jugoslavenske ratne mornarice", da li bi onda autor imao problema da kaže da mu to narušava umjetničko djelo?", pitao je Neven Kačić Bartulović iz Udruge antifašista i antifašističkih boraca.

"Ne znam što je Kovačiću kojeg inače cijenim kao umjetnika, međutim ovo će mu očito ostati u životnom CV-u kao čovjek koji nas želi vratiti u neka druga vremena", rekao je Ranko Britvić iz Udruge veterana Domovinskog rata i antifašista.

Kojih se Split oslobodio, to jutro prije skoro 81 godinu. O prozivkama kako se u pozadini priče radi o ideologiji, Kovačić kratko.

"Tu mogu samo reći, što se tiče oslobođenja, istina će nas oslobodit", rekao je Kovačić.

Trenutno postolje Grad će ponuditi Muzeju pobjede u Šibeniku.

