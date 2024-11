Završena je još jedna sjednica splitskog Gradskog vijeća, na kojoj se odlučivalo i o inicijativi gradonačelnika Ivice Puljka o postavljanju spomenika papi Ivanu Pavlu II. na Žnjanu.

Gradsko vijeće je prije četiri godine donijelo odluku o spomeniku ispred crkve svetoga Frane na početku rive. Nakon peripetija oko postavljanja ploče na ćirilici na zgradu gradske uprave sad je politiku i građane podijelio spomenik papi koji je Split posjetio 1998. Puljak je u četvrtak bez komentara na ovu temu, ali zato je popraćen žestokim reakcijama oporbe.

"Kad vam krenu ustaše i partizani i kad vam krenu spomenici, znači da su izbori blizu i onda je ovo festival populizma i demagogije. Nadao sam se da smo prošli tu fazu površnosti, ali nažalost nismo. Onda imamo tako inicijativu da papa završi na Žnjanu među golaćima i kupačima", poručio je kandidat za gradonačelnika Splita Davor Matijević.

"Naravno da je ovo čisti populizam samoga gradonačelnika. Gradonačelnik je ostao bez vizije, bez jasnih i velikih projekata za Grad Split", rekao je Tomislav Šuta, kandidat za gradonačelnika Splita.

Dok su vijećnici raspravljali, stiglo je mišljenje i biskupa, koji je u Splitu i zaređen.

"Smatram da to mora biti u Splitu učinjeno na reprezentativan i dostupan način. Ja bih rekao svima koji u Splitu žive i koji u Split dolaze da to ne bi to smjelo biti negdje po strani, nego u središtu Splita", rekao je biskup Jure Bogdan.

Ali ipak, papa ide na mjesto na koje je došao i 1998. Unatoč odluci od prije četiri godine.

Građani su siti političkih prepucavanja oko pitanja koja bi politike trebala biti lišena.

"To trebaju pametni ljudi odlučiti, a ne neki politikanti. To nisu političari, to su politikanti", zaključio je Ivo iz Splita.

"Previše se svađaju bez razloga i trebali bi se usredotočiti na nešto što će biti važno za našu budućnost", rekle su Tonka i Lora.

Puno se prašine posljednjih tjedana dizalo oko prijedloga koji idu preko Komisije za imenovanja, pa ju je bivši gradonačelnik napustio. Kaže - služi za prikupljanje političkih bodova preko ljudi koji zaslužuju posebno mjesto u gradu.

"Isto kao što je to Kerum radio kad je dizao spomenik, odnosno križ na Marjanu, neposredno pred izbore koje je izgubio. I Puljak će izgubiti izbore jer ljudi nisu blesavi, jer znaju da on njima manipulira, ali ne u moje ime i ne sa mnom kao članom komisije", poručio je Andro Krstulović Opara.

