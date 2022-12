Bijela boja u Splitu je zbog dresa omiljenog nogometnog kluba ispred svih ostalih boja, a od sad se mogu pohvaliti da je po imenu njihova grada nazvana i novootkrivena životinja čije tijelo je u potpunosti bijele boje. Belu Spalatinu pronašli su amateri koji svoje vrijeme i novac ulažu u otkrivanje novih vrsta. Takvih će zbog neplanskih gradnji i nasipavanja u Jadranu nažalost biti sve manje.

Upoznajte Belu Spalatinu, novootkrivenu vrstu morskog puža. Dug manje od centimetra, pronađen je u Splitu po kojem je dobio i ime. Uz pomoć kolega iz Italije opisao ju je malakolog Jakov Prkić.

"Postoji slična vrsta u Mediteranu. No ova se razlikuje jer je potpuno bijela, a druga vrsta je tek djelomično bijela. I to je posebnost ove životinje. Dali su joj ime gdje je nađena, a to je baš simpatično", kazao je Riccardo Giannuzzi Savelli.

Posljednjih desetak godina u moru je teško ne primijetiti promjene.

"Brojnost tih pužića i sitnih bića u obalnom području se drastično smanjila. Nažalost ta bioraznolikost nestaje zato što ljudsko djelovanje uništava cijelu našu obalu", ističe istraživač mora Pero Ugarković.

Nova vrsta morskog puža pronađena je u plićaku plaže na splitskom Duilovu. U pitanju je posljednja prirodna plaža u Splitu, no ne zadugo jer upravo na tom području uskoro je najavljena gradnja šetnice i kanalizacije, prenosi reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

Od Istre do Dubrovnika stručnjaci već dugo upozoravaju na devastacije pod krinkom dohranjivanja plaža. Stoga Jadranu prijete velike promjene zbog čega će otkrića poput Bele Spalatine biti nažalost sve manje.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.