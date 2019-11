U Skopju održana konferencija na kojoj je predstavljen projekt financiran iz sredstava iz EU-a. Riječ je o projketu Twinning Light čiji je cilj podržati održivi razvoj civilnog zrakoplovstva u Sjevernoj Makedoniji. Za implementaciju projekta zadužena je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

U četvrtak je u Skopju održana konferencija na kojoj je predstavljen Twinning Light, projekt koji je financirala Europska unija pod nazivom "Support for participation in the ECAA – European Common Aviation Area".

Za implementaciju spomenutog projekta kao nositelj zadužena je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i Agencija za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije kao "twinning" partner i korisnik projekta. Konferenciji su nazočili visoki dužnosnici EU-a, Republike Hrvatske i Sjeverne Makedonije te predstavnici zrakoplovnih vlasti i zrakoplovne industrije.

Twinning je instrument Europske unije za institucionalnu suradnju između javnih uprava zemalja članica EU-a i zemalja korisnica ili partnera. Glavni cilj projekta je podržati održivi razvoj civilnog zrakoplovstva u Republici Sjevernoj Makedoniji u skladu s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom EU u području zrakoplovstva.

Uspjeh HACZ-a

Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (HACZ) je nakon provedenog međunarodnog natječaja dodjeljen ugovor vrijedan 250.000 EUR iz EU fondova za provedbu Twinning Light u Republici Sjevernoj Makedoniji.

Specifični cilj projekta je ojačati međunarodne zrakoplovne standarde u Republici Sjevernoj Makedoniji kroz približavanje zakonodavstva i poboljšati institucionalnu sposobnost i tehničke kompetencije Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije u skladu s pravnom stečevinom EU u području zrakoplovstva i politika EU za stvaranje europskog zajedničkog zračnog prostora.

Tomislav Mihotić, državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, istaknuo je da je uspjeh Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, kao partnera makedonskim zrakoplovnim vlastima u spomenutom projektu, još jedno priznanje dosadašnjeg rada HACZ i potvrda njenog institucionalnog položaja u okviru nadležnih tijela za civilno zrakoplovstvo u okviru Europske unije.