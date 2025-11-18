Na obljetnici u Škabrnji pitanje zašto nitko nije kažnjen za zločin: "Suradnja sa Srbijom nije na nivou. Ne smijemo odustati"

Negdje iza 14 sati položeni su posljednji vijenci i zapaljene svijeće kod spomeika žrtvama pokolja u Škabrnji koji se dogodio na današnji dan 1991. godine.

Bez obzira na to, u mjesto pristižu još tisuće ljudi koji žele odati počast stradalima u Škabrnji na mjesnom groblju gdje je i spomenik žrvama. Dolaze jer su možda željeli izbjeći gužvu koja se u mjestu događala od ranih jutarnjih sati. Tisuće i tisuće ljudi bilo je u koloni sjećanja koja je prošla Škabrnjom koja gotovo da i nema kuću u kojoj netko nije izgubio nekog člana obitelji 1991 godine.

Tog tužnog dana u Škabrnji se naravno sjećaju cijele godine, a danas s posebnim emocijama. I dalje oni svi žive s činjenicom da za ratni zločin koji se ovdje dogodio i dalje nitko nije odgovarao. Baš na to pitanje odgovarali su i političari koji su danas tu došli.

"Nije sve samo na hrvatskom pravosuđu. Naravno da ovisi i ovlastima u Srbiji. Mislim da dovoljno govore i zadnje situacije. I što se tiče same suradnje, mislim da nije na nekom visokom nivou. Toga moramo biti svjesni, ali sigurno ne smijemo odustati", rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.

"Te emocije i osjećaji su takvi da ljudi to, naravno, ne mogu prihvatiti da se to još uvijek nije procesuiralo na način na koji treba. Ali evo, vjerujem da i hrvatsko pravosuđe i državno odvjetništvo, evo tu je i ministar pravosuđa, da rade sve da konačno dođemo i do tog trenutka. Vidjeli ste da smo i prije nekoliko dana da je došlo i do otkrivanja novih žrtava. Naravno, Hrvatska intenzivno radi u više pravaca da sve skupa pokušamo istjerati na čistac", tvrdi ministar prometa Oleg Butković.

Ove godine, kao i prethodnih, vremenske prilike ili neprilike nisu omele tisuće posjetitelja iz cijele Lijepe naše, ali i inozemstva da dođu ovdje i odaju počast velikoj žrtvi koju je Škabrnja podnijela tijekom Domovinskog rata.

Danas u Škabrnji živi oko 2000 stanovnika Osnovna škola ima nešto manje od 200 učenika, a vrtić ima 50 polaznika. Još 30 ih planiraju upisati. Na te brojke su ovdje posebno ponosni i zapravo su svi zadovoljni načinom na koji se Škabrnja razvijala tokom godina.

Naravno nikad neće i ne smiju zaboraviti sve što se dogodilo 1991.