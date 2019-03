U sjedištu SDP-a održana je sjednica Predsjedništva stranke koju prati reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak.

SDP-ov izborni fijasko u ličko-senjskoj županiji biti glavna tema sjednice Predsjedništva.

Naime, SDP je osvojio 851 glas, odnosno 3,95 posto, nisu uspjeli prijeći ni izborni prag. Na izborima 2013. lista SDP-a osvojila je oko 22 posto glasova.

To je najbolji mogući pokazatelj kako se stranka strmoglavila, koliko je to loš rezultat za jednu tako veliku stranku i koliko je to znak da se nešto podhitno mora mijenjati u ličkom SDP-u, ali i na razini cijele Hrvatske.

Jedna od tema na sjednici Predsjedništva svakako su i predstojeći europski izbori.

Predsjednik stranke Davor Bernardić je predložio imena za listu. Bilo je oko toga puno prijepora, poglavito oko toga da bivša članica stranke Mirela Holy bude na toj listi. Treba vidjeti hoće li tu predloženu listu usvojti Glavni odbor koji je najavljen za nedjelju.