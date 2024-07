Ministar Dabro o protugradnoj obrani: "Znanost ne priznaje rakete, ali ako to psihološki znači ljudima..."

Nakon nevremena praćenog kišom, tučom i jakim vjetrom koje je u ponedjeljak navečer zahvatilo Vukovarsko-srijemsku županiju, a ledotuča grad Županju i susjedne Bošnjake, stradalo područje u utorak je obišao potpredsjednik Vlade ministar poljoprivrede Josip Dabro i najavio pomoć države.

S njim je za Dnevnik Nove TV razgovarala reporterka Sanja Vištica. Ministar je govorio o stanju na terenu, procjenama štete i kako će konkretno pomoći ljudima. Obećao je da će posjetiti tvrtku Tanje Bilić koja zapošljava 40 ljudi, a čiji je plastenik u potpunosti stradao uslijed nevremena.

"Naravno da ću posjetiti uništena područja. Otići ću sad preko vikenda. Ministarstvo će izraditi procjenu šteta i plan i program otplate štete, a za primjer u Bošnjacima i tvrtk Tanje Bilić imamo osiguran Fond za naknadu štete za dugotrajne nasade. Nakon procjene pristupit ćemo naknadi. Pet milijuna eura je procjena štete. To je sigurno po meni dva do tri puta veći iznos, no neka službe koje to rade kažu koji je to iznos", kazao je.

Na pitanje što je sa zahtjevima da se vrati protugradna obrana, odgovara: "Ono što je i meni zagolicalo maštu je to da znanost ne priznaje rakete, ali ako ljudi to traže, trebamo reparirati kompletan susta.... Ako to makar i psihološki znači ljudima...".

Na pitanje novinarke je li ozbiljan i može li se na osnovu psihologije, rješavati problem, kaže: "Dođite u Slavoniju. Ako ljudi na temelju iskustva od 40 godina kažu, ja bih uvažio ljude", kaže.

Struka kaže da za protugradnu obranu ili bilo kakvo zasijavanje oblaka nema podataka o učinkovitosti i isplativosti, svjetska metorološka organizacija je zemlje upozorila da ne provode bilo kakvo djelovanje na oblake bez znanstvenog dokaza,a postoji upozorenje da zasijavanja bi mogla stvarati i velika zrna tuče.

"Onda da pustimo da pada led? Druge opcije? Nema tu puno opcija. Postoje neke nove metode koje treba ispitati. Govorim o onome što nam je pri ruci. Ja govorim o ljudima koji kažu da to djeluje, koji su radili u poljoprivredi".

"Ministre to je skup sport, moramo se temeljiti na znanosti", kazala je Vištica, na što je ministar rekao: "A ovo nije skup sport? Kada vidimo ovakve štete...", kaže.

O drugim opcijama kaže: "Mislite li da primjerice mreže mogu ovo izdržati? Ovo skida krovove s kuća. Naš prijedlog je protugradna obrana, pa kako god bude. A konkretan plan je da kada dobijemo od Županija procjenu, Vlada će donijeti odluku o financijskom iznosu i sudjelovati u isplati štete".

Na pitanje od kuda novac za protugradnu obranu, kaže iz državnog proračuna.

Rok za isplatu štete bit će 30-ak dana, obećaje. "Imamo i back up opciju. Ostalo nam je dva milijuna eura od prošlogodišnjih isplata šteta. Vlada je prošle godine dala 7 milijuna eura. Ostala su dva milijuna i taj novac će se pustiti u ophod za građevinski materijal".

