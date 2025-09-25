FOTO U promet puštena obnovljena cijev tunela Učka, pogledajte kako izgleda

Gotov je projekt Učka. Obnovljena je, nakon 43 godine uporabe, stara cijev tunela Učka. Radovi su počeli prije godinu dana, kada je otvorena nova, druga cijev.

Stajali su 25 milijuna eura. To je ujedno i korak bliže trenutku kada će Istra u potpunosti biti povezana prometnicom s četiri traka.

Generalni direktor BINA Istre Dario Svilić poručuje kako je prošlo 30 godina od potpisivanja ugovora o koncesiji i 30 godine od gradnje".

Premijer Andrej Plenković kaže da je ambicija u Istarskoj župniji, ali i Vladi da se Y pretvori u X. "Da se Žminj poveže s Labinom, a to je još otprilike 20-ak kilometra, tri godine rda i 400 milijuna eura".

Otvorenje tunela pratio je reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen.

"Provozli smo se ovom cijevi i jest da je stara, ali je sve modernizirano. Uloženo je u ovo 25 milijuna eura, a sutra od 6 sati otvara se cijev za sve putnike. Tako će se donekle smanjiti prometne gužve na Istarskom ipsilon. Za godinu i pol Istra će biti potpuno spojena s ostatkom Hrvatske u punom profilu autoceste. Čuli smo premijera o spajanju Žminja i Labina i to BI onda bio završetak cestovne izgradnje, odnosno modernizacije. Ovo je bio jedan veliki dan koji su uveličali premijer i ostali uzvanici".

