Meteorolog Dnevnika Nove TV ima dobre vijesti za one željne bijelog Božića, no snijega neće biti baš posvuda

I sutra će na vrijeme posvuda djelovati jak ciklonalni vrtlog čije će središte, zajedno s visinskom ciklonom sporo odmicati prema Grčkoj. Istodobno, sa sjeverozapada sporo će jačati greben anticiklone s prevladavajućim utjecajem u četvrtak.

Sutra ujutro i prijepodne posvuda umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito - na što upozorava i Meteoalarm, s najvišim crvenim stupnjem na moru. Ponegdje u unutrašnjosti snijeg - ponajprije na istoku i u Lici gdje može biti i snježne mećave. Snijeg nošenog burom moguć je i ponegdje duž obale. Puhat će mjestimice umjeren i jak sjeverac, ponegdje i s olujnim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka, ponegdje olujna bura koja će uglavnom podno Velebita imati i orkanske udare. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 3, a na Jadranu od 2 do 7 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno ponegdje uz slabu kišu ili snijeg. Bit će vjetrovito uz umjeren, mjestimice i jak sjeverac s olujnim udarima. Zbog toga će biti i vrlo hladno uz najviših 2 do 6 stupnjeva.



U istočnim predjelima mjestimice snijeg uz slab i umjeren ponegdje jak sjeverac i najvišu temperaturu do 2 ili 3 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj, uglavnom u Lici snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Na sjevernom Jadranu oblačno i vjetrovito uz umjerenu i jaku, mjestimice i olujnu bura podno Velebita i s orkanskim udarima. Najviša temperatura u gorskom području oko 0, a na Jadranu od 6 do 11 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenljivo ponegdje i pretežno oblačno. U unutrašnjosti još može biti i malo susnježice i snijega.I ovdje vrlo vjetrovito s umjerenom i jakom ponegdje i olujnom burom. Najviša temperatura od 5 do 10 stupnjeva.



Sljedećih dana u unutrašnjosti većinom sunčano. No, za Božić uglavnom u Lici snijeg - kojeg još ujutro može malo biti i na istoku zemlje. Najviše sunčana vremena bit će u četvrtak. Za Božić vjetrovito mjestimice uz umjeren na udare moguć i jak sjeveroistočnjak, a na istoku sjeverozapadnjak. Posvuda hladno, osobito ujutro.



Na Jadranu za Božić i u petak ponegdje može biti malo kiše. Najviše sunca bit će u četvrtak. U srijedu i u prvom dijelu četvrtka jaka bura s olujnim udarima, koja će zatim oslabjeti, s njom i osjet hladnoće. Temperatura bez veće promjene.



Dakle, za Badnjak i Božić uglavnom u Lici i u istočnim predjelima povremeno snijeg, a na Jadranu ponegdje slaba kiša. Poslijepodne za Božić sa sjeverozapada razvedravanje. Bit će hladno i vrlo vjetrovito, osobito na Jadranu.

