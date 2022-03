Bilo u gradskim parkovima ili u nataknutoj prirodi, treba biti na oprezu. Naime, od veljače do travnja vrijeme je opasnog nametnika - borovog prelca, gusjenice koja izaziva teške alergijske reakcije kod ljudi, a kod pasa čak i smrt.

Igra s borovim prelcem za radoznalu kujicu Zeru završila je u veterinarskoj ordinaciji.

"U vrtu smo žena i ja smo kopali i ona je uvijek oko nas. Vidio sam da jezikom struže po podu i odmah sam otrčao kod doktora", rekao je Zerin vlasnik Ivan.

Važno je bilo reagirati na vrijeme jer posljedice za ljubimce mogu biti kobne.

"Ako ih poliže, to su jače reakcije. Često dođe do nekroze jezika, otpadne dio jezika ako ih njuši. Ako udahne aerosol, može doći do teške alergijske reakcije", rekao je veterinar Sanjin Polic novinarki Dnevnika Nove TV Katarini Jusić.

Osim uništavanja gnijezda, nema rješenja za spomenutog sitnog nametnika.

"Oni se nastanjuju u kulturama crnog bora. Uništavaju se samo fizičkim putem, tako da se odreže grana na kojoj je zapredak i zatim se taj zapredak mora spaliti sa svim tim gusjenicama", objasnio je Matija Laginja, upravitelj Šumarije Rijeka.

Borov prelac poguban je i za stabla.

"Ako je puno gnijezda na stablu, stablo se može osušiti i odumrijeti", rekao je Luka Stojčić, voditelj odjela hortikulture tvrtke za uređenje parkova.

Rizične skupine su alergičari, a za reakciju je dovoljno udahnuti njihov aerosol.

"U dlačicama koje se nalaze na površini gusjenice se nalazi protein thaumetopoein koji je zapravo medijator težih alergijskih reakcija", objasnila je Tanja Staraj Barčić, epidemiologinja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Zato je u prirodi potrebno biti oprezan. Pse držite na povodcima, gusjenice ne dirajte golim rukama, a mjesta gdje borave najbolje je izbjegavati.

