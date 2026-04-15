Jeste li ga vidjeli? U Slavoniji je nestao Vjekoslav Varela

Na području Požege je u srijedu nestao Vjekoslav Varela, kada se udaljio s adrese prebivališta u nepoznatom smjeru.

Varela je visok 182 centimetra, srednje je razvijen, a u trenutku nestanka nosio je sivu šilt kapa, sunčane naočale, tamna trenerku te zelene patike.

Ima sijedu kosu, smeđe oči te ovalno lice, stoji na stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba.

Nestao Vjekoslav Varela

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.