S obzirom na to da imamo porast od 70 posto novozaraženih u usporedbi s prošlim utorkom, reporterka Valentina Baus za Dnevnik Nove TV donosi pregled epidemiološke situacije u zemlji.

Najviše novozaraženih imamo među djecom - točnije mladima od 10 do 19 godina. Nije to ništa neuobičajeno, jer je u tijeku školska godina. Slijede građani između 40 i 49 godina, dok najmanje novih slučajeva zaraze ima kod našeg najstarijeg stanovništva.

"Najviše cijepljenih osoba s dvije doze je u skupini od 70 do 74 godine. Njih nešto malo više od 82 posto. Slijede oni od 65 do 69 godina - oko 74 posto. Najmanje cijepljenih, osim maloljetnika, je u dobi od 20 do 24 godine - njih oko 29 posto, zatim onih od 25 do 29 godina - samo oko 32 posto", navela je reporterka Valentina Baus te dodala kako je sada cilj cijepiti još 238 tisuća starijih od 65 godina koji još uvijek to nisu učinili.

I u utorak smo imali više od 20 umrlih.

U posljednjih mjesec dana preminulo je 428 osoba od kojih 325 nije primilo niti jednu dozu cjepiva.

Što se hospitalizacija tiče, u istom razdoblju na bolničkom liječenju završilo je 2.547 osoba od kojih 1.864 nije bilo cijepljeno niti jednom dozom.

"COVID potvrde kod nas se za sada koriste samo u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, ali u nekim drugim zemljama, poput Njemačke, Italije, Francuske ne možete bez njih recimo u kafić ili restoran. Ako se Hrvatska odluči jednog dana proširiti uporabu - vjerojatno će slijediti primjere tih zemalja. No iz Vlade mi danas kažu da to još nije u planu - pratit će se ovaj porast brojki koji trenutačno imamo pa odlučiti što i kako dalje", pojasnila je Baus.

