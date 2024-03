Dio umirovljenika trlja ruke: Počinje isplata inflatornog dodatka, objavljeno kada

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) priopćio je kako od petka kreću isplate jednokratnih novčanih primanja (JNP) korisnicima mirovine s inozemnim elementom i korisnicima kojima se isplaćuje mirovina samo iz inozemstva radi ublažavanja posljedica rasta životnih troškova.

Isplate će se vršiti u skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Vlade od 21. prosinca 2023.

Korisnici koji primaju inozemnu mirovinu moraju imati prebivalište u RH, te su bili dužni dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za prosinac 2023.

JNP će u ovoj isplati dobiti 23.361 korisnika mirovine, za što je osigurano ukupno 2.109.230 eura iz Državnog proračuna, dok je korisnicima mirovina ukupno isplaćeno 457.078.333 eura jednokratnih novčanih primanja.

Za 3930 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 300 eura isplatit će se 160 eura jednokratno, i za to je osigurano 636.800 eura.

Za 4508 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 300,01 do 435 eura isplatit će se 120 eura jednokratno, i za to je osigurano 540.960 eura.

Za 4996 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 435,01 do 570 eura isplatit će se 80 eura jednokratno, i za to je osigurano 399.680 eura.

Za 3794 korisnika s mirovinom od 570,01 do 700 eura jednokratno će se isplatiti 60 eura, i za to je osigurano 227.640 eura.

Za 6083 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 700,01 do 840 eura isplatit će se 50 eura jednokratno i za to je osigurano 304.150 eura.