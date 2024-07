Predah od vrućina, ali ne zadugo? Na tri stvari treba obratiti pozornost: Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Zadržat će se sunčano i danju vruće. Jutra su u unutrašnjosti svježa i ugodna pa se dnevna vrućina lakše podnosi, a na Jadranu pomažu more i vjetar - bura i maestral. U svakom slučaju jedan pravi ljetni dan, a takav će biti i veći dio ovog tjedna.

U polju smo povišenog tlaka, u stabilnoj atmosferi, vrijeme je sunčano, vrlo toplo i vruće. Iako se povremeno čini da vrućina popušta, sve je to vrlo kratko: rijetko koji dan je ovo ljeto temperaturom bio ispod višegodišnjeg prosjeka. Gotovo konstantno smo iznad i premda ne padaju apsolutni rekordi, ovako dugotrajna vrućina ipak nije posve uobičajena i može donijeti stres, kako na prirodu, tako i na zdravlje ljudi. Stoga je važno pametno sa suncem, pametno s aktivnostima, ali pametno i s klimom u stanu.

Slično vrijeme kao i u utorak očekuje nas i u srijedu: ponegdje danju malo toplije. Jutro će biti dosta ugodno, poglavito u unutrašnjosti gdje se očekuje 15-ak stupnjeva. U gorju čak i svježije, oko 11, a pretoplo neće biti niti na Jadranu, najčešće između 22 i 25. Posvuda sunčano, na kopnu bez značajnijeg vjetra, dok će na moru u početku puhati bura: kasnije maestral.

Sunčano će prevladavati i poslijepodne, ali i koji stupanj toplije nego u utorak pa će živa u termometrima u središnjoj Hrvatskoj ponovno prijeći 30. Vrlo slično očekuje i istok zemlje. U Slavoniji i Baranji također sunčano te nakon ugodne noći i jutra, vruć dan. Dnevna temperatura bit će oko 32 stupnja.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu nastavit će se sunčano. U noći i ujutro puhat će mjestimice umjerena bura, a poslijepodne maestral. 30-ak stupnjeva u gorju te do 34 u srijedu se očekuje na sjevernom Jadranu.

Najviše vruće ipak ostaje u Dalmaciji, osobito u zaleđu. Uz sunčano vrijeme, temperatura će porasti sigurno preko 30, a ponegdje i do 36 stupnjeva. Na moru će poslijepodne puhati ugodan maestral. Gdje ima bure, ima i hladnog mora. Ovako to izgleda kad vjetar na jugu odgurne topli površinski sloj pa se hladnije more iz dubine izdigne bliže površini. U Dubrovniku je more u utorak ujutro bilo samo 19, a poslijepodne i dalje svježih 22 stupnja. Drugdje na Jadranu od 25 do 28.

UV indeks će u srijedu u našim krajevima biti visok ili vrlo visok. I u četvrtak nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. Bit će nestabilnije pa je poslijepodne, prije svega uz granicu sa Slovenijom uz jači razvoj oblaka moguć i lokalni pljusak. Temperatura će ponovno značajnije porasti, srećom, samo na dan. U petak i subotu opet manje vruće, no u kopnenim krajevima tih dana bit će uvjeta za izraženije pljuskove praćene grmljavinom.

I na moru će u četvrtak još prevladavati sunčano, a u Dalmaciji i u petak. Na sjevernom Jadranu zato već u petak nestabilnije, lokalno uz pljuskove i grmljavinu, kojih će potom u subotu biti i u Dalmaciji. Zapuhat će jugo i jugozapadnjak; zadržat će se i vruće, iako će vrlo postupno vrućina i popuštati, osobito uz nestabilnosti pred vikend.

A te jače nestabilnosti pred vikend bit će prolazne, pa nas tako već od subote poslijepodne očekuje ponovno najvećim dijelom sunčano te svakako povoljnije vrijeme. Šanse za pljuskove u nastavku vikenda bit će manje.

