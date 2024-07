Ljeto se ne predaje: Ostaje i dalje vruće, ali obali prijeti nezgodna pojava

I iza fronte bit ćemo u polju povišenog tlaka, a jačanje anticiklone nad centralnom Europom prema Hrvatskoj će sa sjevera pogurnuti svježiji zrak koji će podno naših Dinarida u noći na ponedjeljak postati jaka bura. Puhat će sve do utorka kad će je zamijeniti maestral. Atmosfera će od ponedjeljka pa sve do sljedećeg vikenda najvećim dijelom biti stabilna, a vrijeme prilično sunčano. Na moru i vruće.

Inače još u noći na ponedjeljak i ponedjeljak prijepodne u kopnenim će krajevima povremeno biti nešto više oblaka, moguće je i još malo kiše ili pljusak, no vrijeme će se brzo i razvedravati. Na Jadranu od jutra sunčano, a uvažavajući temperature koje se noćas mjestimice neće spustiti niti ispod 28 stupnjeva, na snazi je i Meteoalarm upozorenje. Ono je za sjeverni Jadran narančasto, za unutrašnjost Dalmacije žuto, a za srednji i južni Jadran crveno. U unutrašnjosti će puhati sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura, na kopnu od 16 do 21, a na moru od 23 do 28 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne će prevladavati sunčano, uz slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak te temperaturu uglavnom između 27 i 30 stupnjeva.



Ugodnije nego danas bit će i u Slavoniji i Baranji. Također poslijepodne sunčano, puhat će sjeverac, a temperatura će biti od 28 do 31 stupanj.



I na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano. Povremeno, uglavnom u gorju i uz malu naoblaku. Prijepodne i navečer umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, poslijepodne će prema otvorenom moru i otocima ponešto oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 25 do 30, a na moru od 31 do 33 stupnja.



U Dalmaciji i u ponedjeljak sunčano. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti je poslijepodne moguć tek poneki pljusak. Puhat će umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima, a prolazno poslijepodne i sjeverozapadnjak. Temperatura ovdje ide i do 37 stupnjeva, stoga je na snazi i najviša crvena razina Meteoalarma.

Temperatura mora je uglavnom između 25 i 27, tek na pojedinim lokacijama nešto niža.



UV indeks će u ponedjeljak u kopnenim krajevima biti visok, a u gorju i duž na Jadrana vrlo visok.

Tri dana kopno

Lijepo vrijeme očekuje nas na kontinentu u nastavku tjedna. Pretežno sunčano, uz svježa jutra i uglavnom manje vruće dane. U četvrtak stoji mala mogućnost za lokalni pljusak uz granicu sa Slovenijom.

Tri dana more

I na Jadranu sunčano. U utorak još jaka bura koja će tijekom dana slabjeti pa će u srijedu puhati maestral. Na Jadranu će se zadržati dosta vruće, tek malo manje nego sutra.

Sljedeći tjedan

Zato je tu i dalje upozorenje na toplinski val. Za najveći dio Jadrana produljit će se i u drugu polovicu tjedna.



