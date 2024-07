Dolazi vrhunac još jednog toplinskog vala, evo gdje će ga se ipak lakše podnositi

U polju smo povišenog tlaka, pod utjecajem termobaričkog grebena koji će do nedjelje malo i ojačati, pri čemu nam u jugozapadnoj struji stiže još vrućeg zraka sa Sredozemlja. Istodobno, sjevernije od nas premješta se sustav fronti: hladniji i vlažan zrak u poslijepodnevnim satima procurit će i do nas, na svu tu vrućinu, pa će u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj biti uvjeta i za pljuskove s grmljavinom. Veći dio dana, većinu vremena ipak sunčano i vruće.



Jutro će biti toplo, također sunčano, pa i vedro. Bez nekog značajnijeg vjetra, na moru će puhati tek slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 14 do 19, a na Jadranu između 22 i 26 stupnjeva.



Sunčano, te vruće i vrlo vruće bit će poslijepodne. No potom slijedi jače naoblačenje, a ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi. Prema večeri će naglo zapuhati sjeverac koji uz pljuskove lokalno može biti i pojačan. Maksimalna temperatura, u nedjelju od 32 do 36 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji veći dio dana sunčano, vruće i vrlo vruće. Grmljavinskih pljuskova ovdje bi isto moglo biti, no prema večeri i u noći na ponedjeljak. Najviša dnevna temperatura, 35 do 37 stupnjeva.



Pljuskovi su uz zapadne kopnene krajeve već poslijepodne izgledni i u gorskoj Hrvatskoj, a osobito navečer. Na Jadranu će se zato zadržati sunčano i vruće. Na moru će danju puhati slab do umjeren jugozapadnjak, dok će navečer i u noći zapuhati jaka, podno Velebita na mahove i olujna bura. Dnevna temperatura, u gorju od 30 do 34, a na moru 32 do 35 stupnjeva.

I u Dalmaciji u nedelju sunčano i većinom vrlo vruće. Puhat će jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 33 do 37 stupnjeva. U noći na ponedjeljak na sjevernom dijelu zapuhat će bura.

Temperatura mora je uglavnom između 25 i 27 stupnjeva, tek na pojedinim lokacijama nešto niža. More će bura svakako sljedećih dana dobro izmiješati pa će biti hladnije.

UV indeks sutra u većini zemlje vrlo visok, a u zapadnim i sjeverozapadnim kopnenim krajevima te u gorju gdje će biti nešto više oblaka poslijepodne, UV indeks bit će visok.

Tri dana kopno

U prvoj polovici sljedećeg tjedna prevladavat će sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme, no ipak manje nego sutra. Dnevni maksimum temperature očekuje se oko 30 stupnjeva. Samo u noći na ponedjeljak i u ponedjeljak ujutro još može biti ponekog pljuska. Inače dosta sunca, a sjeverac koji će sutra zapuhati u ponedjeljak će oslabjeti. Prema sredini tjedna jutra će postajati svježija pa će se dnevna vrućina lakše podnositi.

Tri dana more

I na Jadranu će prevladavati sunčano i vruće, ali ovdje i vrlo vruće. U ponedjeljak i utorak će puhati umjerena i jaka, podno Velebita na udare olujna bura: osobito u noćnim i jutarnjim satima. Danju će slabjeti i okretati na sjeverozapadni vjetar. Buru će u srijedu zamijeniti jugozapadnjak.

Toplinski val jači u Dalmaciji

Vrhunac toplinskog vala na Jadranu, posebice u Dalmaciji gdje je najintenzivniji očekuje se u ponedjeljak i utorak, dok svi mi drugi ovdje u unutrašnjosti vrućinu trebamo preživjeti samo sutra, nakon čega se vraćamo u umjerenije ljeto.

To bi bilo sve, pogledajmo još kratki sažetak prognoze za odabrana hrvatska mjesta i gradove.

