U Osijeku je oko 2:20 u noći, 28-godišnji muškarac vozio automobil unatrag po prostroru benzinske postaje u Ulici Kneza Trpimira, a što je okončao tako da se zabio u policijsko vozilo. Očevidom je utvrđeno da je upravljao osobnim automobilom s 2,12 promila alkohola u krvi.



Povrh toga, nije kod sebe imao važeću vozačku dozvolu, odnosno nije je pokazao na zahtjev policijskog službenika.



Policija je smatrala da okolnosti nesreće opravdavaju bojazan da će vozač ponoviti sličan prekršaj, pa su ga smjestili u posebne prostorije policijske postaje do otrježnjenja.



Za izazivanje prometne nesreće predviđena je novčana kazna u fiksnom iznosu od 160 eura. Za prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola u koncentraciji iznad 1,50 g/kg predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2.650 eura ili kazna zatvora od 60 dana, najveća zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju do 12 mjeseci i do 6 negativna prekršajna boda.

