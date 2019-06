U sklopu međunarodne vojne vježbe Swift Response 19, idućih dana očekuje se intenzivniji promet u zračnom prostoru te pojačan cestovni promet, poručili su iz MORH-a.

U sklopu međunarodne vojne vježbe Swift Response 19 koja se od 10. lipnja 2019. provodi na teritoriju Republike Hrvatske, tijekom idućih dana očekuje se intenzivniji promet u zračnom prostoru te pojačan cestovni promet na pojedinim prometnicama.

Zračni promet

Od ponedjeljka 17. lipnja, od 22 sata do 24. lipnja 2019., u okviru vježbe planirane su pojačane aktivnosti u zračnom prometu na području Udbine, Zemunika, Crvene zemlje i Slunja.

Cestovni promet

Također, u okviru vježbe, planirane su aktivnosti zbog kojih se očekuje pojačan cestovni promet, i to:

17. lipnja, od 05:00 do 09:00 sati, na relaciji Slunj - Udbina (D1)

17. lipnja, od 09:30 do 23:00 sata, na relaciji Slunj - Udbina - Zemunik Donji (D1-A1)

18. lipnja, od 08:00 do 16:00 sati, na relaciji Zemunik Donji - Udbina (A1-D1)

19. lipnja, od 08:00 do 16:00 sati, na relaciji Udbina - Slunj (D1)

Podsjetimo, međunarodna vojna vježba Swift Response 19 provodi se od 10. do 29. lipnja 2019. godine u Bugarskoj, Rumunjskoj te u Hrvatskoj na nekoliko lokacija, na vojnim poligonima "Eugen Kvaternik" u Slunju i "Crvena zemlja" kod Knina te u vojarnama "Josip Jović" u Udbini i "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku.

Republika Hrvatska pruža potporu zemlje domaćina (host nation support - HNS) te pruža lokacije za razmještaj snaga i provođenje vježbovnih aktivnosti. U vježbi sudjeluju pripadnici osam savezničkih zemalja, 30-ak letjelica te 450 vozila.