U sklopu međunarodne vojne vježbe Immediate Response 19 iz Hrvatske počelo izmještanje Multinacionalne bojne kopnom prema Mađarskoj.

U sklopu završne faze međunarodne vojne vježbe Immediate Response 19, u nedjelju je počelo izmještanje Multinacionalne bojne kopnom od vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ u Slunju do logističke baze u Kapošvaru u Mađarskoj, a cilj je uvježbavanje prelaska državne granice (Border Crossing Operations) u taktičkom rasporedu.

Prva od šest hodnih kolona Multinacionalne bojne s 566 pripadnika i 120 vozila iz devet savezničkih i partnerskih zemalja, od kojih je 218 pripadnika Hrvatske vojske, krenula je u pratnji Vojne policije s vojnog poligona u Slunju prema Mađarskoj u 14 sati, a dolazak na granični prijelaz Goričan 2 predviđen je u 20 sati. Preostale kolone kreću u razmaku od sat do tri sata kako se na trasi kojom će se kretati ne bi stvarale velike kolone i prometna gužva.

Povratak Multinacionalne Bojne iz Mađarske u Hrvatsku predviđen je u utorak, 4. lipnja u 17.00 sati, a dolazak posljednje hodne kolone očekuje se u srijedu, 5. lipnja 2019. u ranim jutarnjim satima.

Zbog prolaska hodne kolone Multinacionalne bojne očekuje se pojačan promet lokalnim prometnicama od Slunja do Karlovca te na autocestama A1 od Karlovca do Zagreba i A4 od Zagreba do graničnog prijelaza s Mađarskom Goričan 2.

Međunarodna vojna vježba Immediate Response 19 provodi se od 10. svibnja do 6. lipnja na teritoriju Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Mađarske, a njome Hrvatska vojska obilježava 10. obljetnicu članstva Republike Hrvatske u NATO savezu.

Radi se o glavnom obučnom događaju u Hrvatskoj u 2019. godini. Vježbu planira i usmjerava Zapovjedništvo američkih snaga za Europu (USEUCOM) s težištem na uvježbavanju snaga zemalja članica A-5 inicijative. Vježba je usmjerena na uvježbavanje mobilnosti snaga, procedure pri prelasku granica i poboljšanje interoperabilnosti među partnerskim zemljama. Sudjeluje oko 1600 pripadnika oružanih snaga Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Kosova, SAD-a, Poljske, Francuske i Ujedinjene Kraljevine, Litve, Sjeverne Makedonije, Italije i Njemačke. Hrvatskim oružanim snagama dodijeljeno je zapovjedništvo Multinacionalne bojne, što uključuje zapovjednika bojne i vodeća stožerna mjesta.

Na čelu Multinacionalne bojne je pripadnik hrvatskih Oružanih snaga pukovnik Samir Mršić.

Podsjećamo, na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" na Slunju 29. svibnja održan je Dan uvaženih gostiju međunarodne vojne vježbe Immediate Response 19. tijekom koje su uzvanici imali priliku vidjeti sposobnosti Multinacionalne bojne angažiranja snaga nakon kratkotrajne integracijske obuke s ciljem demonstracija sinkroniziranog djelovanja postrojbi za manevar, koordiniranog poljskog topništva, vatrene potpore zrakoplovstva i logističke potpore u simuliranim uvjetima integriranog bojišta.