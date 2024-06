Nema opuštanja: Olujno nevrijeme još nam prijeti, pogledajte kad stižu dobre vijesti

Do petka nas očekuje promjenljivo vrijeme povremeno s oborinama, ponegdje i mogućim olujnim nevremenom, a zatim posvuda prolazno smirivanje vremena, osobito za vikend.

Glavna kuhinja vremena u utorak i veći dio tjedna nema svoj jasan otisak pri tlu, jer se nalazi u višim slojevima atmosfere, gdje se smjestila duboka ciklona. Unutar te ciklone iznad nas neprestano kruži vlažan i nestabilan zrak.

U takvim okolnostima u utorak u većini krajeva od jutra i dalje promjenljivo oblačno mjestimice uz kišu, a ponegdje su mogući i izraženiji pljuskovi i grmljavina. Najviše sunca zadržat će se na jugu Dalmacije. Na sjevernom dijelu Jadrana puhati će bura, mjestimice umjerena, a na Kvarneru i osobito podno Velebita ponegdje i jaka s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru između 19 i 24 Celzijeva stupnja.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj bit će promjenljivo oblačno mjestimice uz kišu, a ponegdje može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab, a najviša temperatura oko 27 stupnjeva. U istočnim predjelima promjenljivo, sredinom dana uz sunčana razdoblja. No, i dalje nestabilno pa su ponegdje mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina. Vjetar uglavnom slab, a temperatura poslijepodne oko 28 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu vrlo promjenljivo i nestalno povremeno s kišom, a na osobito na Jadranu pljuskovima i grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženiji. U višem gorju puhat će umjeren sjeveroistočnjak, a na moru bura. Temperatura od 20 do 24, a na Jadranu od 26 do 28 stupnjeva.

U Dalmaciji djelomice sunčano, osobito na jugu. No s promjenjivom naoblakom još će biti ponekog pljuska, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom dijelu. Od sredine dana zapuhat će jugozapadnjak i jugo. I dalje vruće većinom oko 30 stupnjeva. More, posvuda ugodno toplo većinom od 24 do 27 stupnjeva. Do četvrtka u unutrašnjosti promjenjivo oblačno i nestabilno mjestimice s kišom te lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji ponegdje mogu bit i izraženiji. Od petka sunčanije, stabilnije i sve toplije, ponovno prema ljetnim vrućinama. Poslijepodne posvuda vrlo toplo.

Pročitajte i ovo Ajmoooooo! Pogledajte kako se navija u našim gradovima: "Poslat ćemo igračima sjajnu atmosferu"



Na Jadranu u srijedu još promjenljivo i nestabilno uz kišu, a ponegdje i izraženije pljuskove i grmljavinu. Lokalnih nestabilnosti još ponegdje može biti u četvrtak u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Zatim posvuda stabilnije pa će od petka biti sunčano i još malo toplije - većinom uz umjeren sjeverozapadnjak. Po svemu sudeći za vikend u većini će krajeva ponovno prevladavati sunčano i vruće. Jedino u nedjelju na širem riječkom području prolazno može biti malo kiše.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.