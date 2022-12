U moru kod Dubrovnika stvorila se pijavica.

Dalmaciju je zahvatilo novo nevrijeme. Na Hvaru je pala obilna tuča, dok se u moru kod Dubrovnika stvorila velika pijavica.

Na Zavižanu ima 13 centimetara snijega.

U Dalmaciji će tijekom cijelog dana biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Na većem dijelu Jadrana puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a na krajnjem jugu umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 4 do 9 na kopnu i od 13 do 16 stupnjeva Celzijusovih na moru i u unutrašnjosti Dalmacije.