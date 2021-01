U Majskim Poljanama montirana je kuća za obitelj Suknaić. U jednom danu montirali su je dobri ljudi iz Trilja.

Obitelj Suknaić iz Majskih Poljana u potresu je ostala bez kuće. Uz pomoć prijatelja iz Trilja dobili su novu, podignutu u jednom danu. Tomo Suknaić zahvalan je dobrim ljudima na pomoći.

"Zahvalan sam svima i na neki način sam sretan, ali nisam u potpunosti sretan jer naši dragi susjedi oplakuju svoje najmilije i nema mjesta za veselje ili radost. Suosjećamo sa njima. Lijepo je to, ali bila je tragedija. Poznavali smo ih, to su nam susjedi. To je teško", kazao je Tomo.

Zahvalan je svima koji su pomogli. "Zahvalan sam gospodinu koji je donirao kuću, ali i malom dječaku koji je dobio za gablec od svojih roditelja pa je donirao. On je taj dan možda ostao bez gableca da bi donirao. Puno mi to znači", dodao je Tomo.