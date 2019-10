U potragu za neuhvatljivim bikom Jerryjem u utorak ujutro kreće i dron s infracrvenim zrakama. Bik, odnosno junac, bježi još od petka.

U lov za neuhvatljivim juncem Jerryjem, koji još od petka uspješno izmiče brojnim tragačima, u utorak ujutro kreću i zračne snage. Zapravo jedan dron, ali opremljen infracrvenim zrakama ne bi li ga lakše pronašao.

Najavio je to Ivan Božić, vlasnik bika koji je još u petak pobjegao iz klaonice obitelji Skejo. "Sutra ujutro dižemo dron s infracrvenin zrakama! Locirat će ga vrlo brzo, u to smo uvjereni", rekao je Božić za Slobodnu Dalmaciju.

Dozvolu za dizanje drona tražili su i u ponedjeljak, no ona im nije bila odobrena jer je mjesto potrage nedaleko od aerodroma, pa će dron uzletjeti u utorak u sedam ujutro.

Za najpoznatijim hrvatskim bjeguncem tragalo se i u ponedjeljak, ali bez većeg uspjeha. U nekom trenutku su tragači bili uvjereni da će mu doskočiti, no ispostavilo se da su imali krivi trag.

"Nas deset ga dvogledima tražimo cili dan. Teren je nepristupačan, to je šuma, divljina. Mrak pada, to je to za danas", rekao je Božić.

Petar Skejo, vlasnik klaonice iz koje je bik pobjegao, i u ponedjeljak ga je tražio nakon što je završio s poslom. Otkrio je i specijalnu taktiku tragača. "Dovodimo krave na mjesta gdje je viđen. Svežemo ih i nadamo se da će doć jer on, kao i svaki muškarac, osjeti ženku. Onda one muču, riču, glasaju se. To su naše krave, iz naše štale", ispričao je Skejo.

Ljudi koji pokušavaju uhvatiti Jerryja pretražuju Rudine i Sadine, a pretpostavljaju da je prešao u Labin, Prgomet, Opor... "Jako je brz, spretan i vješt. On galopira" ispričao je Skejo za Slobodnu.

A što će biti kad Jerryja napokon uhvate? "Iz Like uzimamo meso za naše potrebe i svi ti mali OPG-ovi su ponudili da završi kod njih na čuvanju. Da se ne zakolje. Bit će na slobodi", obećao je Božić, piše Slobodna Dalmacija.