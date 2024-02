U Jadranu se pojavila nova vrsta ribe, stručnjaci upozoravaju: "More je sve toplije, možemo očekivati promjene"

Imamo novu vrstu u Jadranskom moru ulovljena je u dubrovačkom akvatoriju pokraj Šipana, a stručnjak je otkrio o čemu se radi.

"Radi se o Tetragonurus cuvieri, vrsta koja živi u Atlantiku i Pacifiku, zabilježeni su ulovi i nalazi u zapadnom Mediteranu, ovo je prvi zabilježeni nalaz u Jadranu. Ono što je zanimljivo je da nije jestiva, ne znači da je otrovna, ali nije jestiva. Ukoliko se bude češće lovila trebali bi slikati i pitati, generalno sve ribe koje se ulove, a ne znaju što je da pitaju prije nego je konzumiraju", poručio je Nenad Antolović s Instituta za more i priobalje u Dubrovniku.

Postavlja se pitanje zašto imamo sve više novih invazivnih vrsta u Jadranskom moru.

"Zadnji par desetljeća Jadran se zagrijava i dolaze vrste koja preferiraju toplija mora, preko Sueskog kanala i preko Gibraltara. Zadnje vrijeme imamo i lion fish, ribu lav koja je dosta opasna, ima otrovne bodlje, lijepo izgleda. Veliki je problem za lokalno područje, uništava ribe koje tu žive, hrani se njima i na taj način su te nativne vrste u opasnosti da će ih biti sve manje i manje", upozorio je Antolović.

"To je globalni problem, more je sve toplije i toplije, možemo očekivati promjene u ekosustavu, ne samo od riba već i od planktonskih vrsta, što može utjecati na srdele, dolazi do poremećaja. Jadran nije kakav je bio prije 30 godina, u skorijoj budućnosti će se promijeniti, mijenja se, bit će drugačiji", objasnio je stručnjak i dodao da smjer u kojem smo krenuli nije dobar.

