Zovu ga zlatom Mediterana, a ove godine plod je bogatiji uljem: "Bit će savršeno"

Prvi berači stigli su u istarske maslinike, pa je ovogodišnja berba i službeno počela.

"Kad voliš nešto raditi onda nije teško", kaže Ermina iz Slovenije.

Doba bez odmora kreće i u uljarama.

Strojevi su se upalili, testirali i obrada je krenula. Danas tek u pokojoj uljari, no za vikend kreću gotovo svi.

Ivan Ipša, maslinar i vlasnik uljare kaže da je kod njih 50 posto više ulja unutra nego što je bilo lani.

"Lani je bio početak sa šest posto, ove godine se vrtimo oko 9, 10 i to je već jedan lijep pokazatelj".

Prve litre što su potekle napominje pokazuju da će ulje biti vrhunske kvalitete i lijepo izbalansirano.

"Onako je lijepo pikantno, ali nije pretjerano, ali je dosta gorko i vidi se da je prvo i da je malo ranija berba. Biti će savršeno. Boja nije preintenzivno zelena, nakon filtracije, kod nas se filtrira bit će kristalno čisto".

Za razliku od lanjske, ova je godina za maslinu, kažu stručnjaci bila puno povoljnija. I to zbog dovoljne količine oborina u vrijeme kada se ulje nakupljalo u plodu.

Više pogledajte u videoprilogu.