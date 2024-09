Stiže drastična promjena vremena: Prijete tuča, nevrijeme i poplave, temperature će se prepoloviti

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenje zbog drastične promjene vremena s obilnom kišom, grmljavinskim nevremenima, ali i velikim padom temperature zraka.

Duboka i prostrana dolina s hladnim zrakom spušta se od Islanda prema Jadranu donoseći vlagom vrlo bogat zrak s Atlantika. U zavjetrini Alpa fomirat će se Genovska ciklona, BORIS koja će se u petak premještati Jadranom.

Osjetno zahladnjenje zahvatit će cijelu zemlju, a dnevna temperatura zraka past će, primjerice, u središnjoj Hrvatskoj u petak na tek 15 stupnjeva Celzijevih.

Vrijeme danas

Na zapadu pretežno oblačno, povremeno kiša, mjestimice obilnija, a ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji. U Slavoniji i Dalmaciji djelomice sunčano, od sredine dana porast naoblake s kišom i grmljavinom, najkasnije na istoku. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, popodne sjeveroistočni, na udare ponegdje jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo, prolazno jugozapadnjak, navečer na sjeveru bura. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20, na Jadranu i u Slavoniji između 22 i 28 °C.

U petak se zatvara visinska dolina, na stražnjoj strani ciklone pritjecat će izrazito hladniji zrak.

Moguće poplave

Najviše će oborine s ovom ciklonom pasti u Alpama, a u Hrvatskoj će ona biti najobilnija na Jadranu i u predjelima uz njega, mjestimice vrlo vjerojatno i više od 100 mm u dva dana, na obali i u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom često u kraćem vremenu, a moguća je i tuča.

Sukladno meteorološkoj situaciji i prognozi promjena vremena i obilna intenzivna oborina mogla bi uzrokovati bujične i urbane poplave, prvo na krajnjem zapadu (u Istri), a onda i drugdje uz granicu sa Slovenijom, u Gorskom Kotaru i Lici. Obilna oborina prognozirana za petak će također donijeti mogućnost bujica uz cijelu jadransku obalu i zaleđe.

Vrijeme u petak

Pretežno oblačno, kišovito i vjetrovito. Mjestimice će biti obilne oborine, a u Dalmaciji lokalno može biti nevremena. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu bura, ponegdje na udare i olujna, a još prijepodne na krajnjem jugu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 8 do 12, duž obale i u unutrašnjosti Dalmacije od 14 do 19 °C. Najviša dnevna između 11 i 15, na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji od 17 do 22 °C.

