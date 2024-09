Vrijeme je duge rukave, stižu niske temperature praćene pljuskovima i grmljavinom: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Još prošli vikend najavljena je značajna promjena vremena za kraj tjedna, modeli su već tad prilično dobro prepoznali prodor hladnog zraka sa sjevera. Sad je to vrijeme. U Đenovskom zaljevu formira se ciklona podržana dubokom dolinom u višim slojevima atmosfere, a taj sustav će krojiti vremenske prilike u našim krajevima sljedeća dva dana. No visinska ciklona bi se potom tu mogla zadržati mnogo dulje, pa bi povremeno kišovito moglo biti i veći dio sljedećeg tjedna.



Već u noći sa zapada jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koje će se do jutra proširiti na središnju i veći dio južne Hrvatske. Pri tom, ponajprije na sjevernom Jadranu već može biti obilnije oborine. Tijekom dana čak 100 milimetara. Samo će se na istoku zadržati većinom suho do poslijepodneva. Duž Jadrana će puhati umjereno i jako jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 10 do 15, a na Jadranu od 17 do 22 stupnja.



Poslijepodne i navečer u središnjoj Hrvatskoj oblačno i kišovito, a može i zagrmjeti. Sredinom dana vjetar će okrenuti na sjeverni. Temperatura će biti 20-ak do najviše 24 stupnja.



Poslijepodne sve oblačnije i u Slavoniji. Kiša će biti učestalija s glavninom u noći na petak. Vjetar krajem dana okreće na sjeverni i sjeverozapadni, no prije tog, uz topao jugoistočnjak temperatura će poslijepodne porasti i do 29 stupnjeva.



Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj grmljavinskih pljuskova može biti tijekom cijelog dana. Pri tom lokalno i obilnije kiše. U gorju preko 70, a na moru i do 100 litara po četvornom metru. Umjereno i jako jugo i jugozapadnjak krajem dana će okrenuti na buru. U gorju sutra od 16 do 21, a na sjevernom Jadranu maksimalno 24 stupnja.



I u Dalmaciji u četvrtak slično, pri čemu prema večeri rastu šanse za obilnu kišu, ali ponovno i gradske bujične poplave. Puhat će umjereno i jako jugo i jugozapadnjak, a temperatura će biti većinom od 25 do 27 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana na kopnu oblačno, kišovito i osjetno hladnije. Obilne oborine pri tom bit će uglavnom još u petak. Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dok će temperatura i u najtoplijem dijelu dana za vikend rijetko gdje prelaziti 15 stupnjeva. Vrijeme je za dugi rukav.



I na Jadranu će u petak još biti kiše, moguće obilnije, a u Dalmaciji možda i grmljavinskog nevremena. Zapuhat će jaka, na udare i olujna bura. U subotu će okrenuti na tramontanu, potom malo oslabjeti, a u nedjelju i okrenuti na sjeverozapadnjak. Svježije će biti i na Jadranu, iako ne kao u kopnenim krajevima. Ovdje će temperatura biti oko 20, iako će bura isto malo i pojačavati osjet svježine.



Sljedeći tjedan nosi nam još promjenjivog vremena, visinski vrtlog će se zadržavati nad našim područjem, što znači svježinu i povremenu kišu, no u ovom trenutku prognoze za to razdoblje nisu najpouzdanije. Više ćemo znati sljedećih dana.

