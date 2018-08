Brzina je još jednom odnijela ljudske živote. U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak u Zagrebu poginule su dvije osobe, a troje je ozlijeđeno. U manje od tjedan dana na hrvatskim prometnicama poginulo je 11 osoba, a 150 ih je ozlijeđeno.

Na prometnicama je do danas u 2018. poginulo 206 osoba. U 2017. godini ta se brojka penje do 331 poginulih.

S jedne od zagrebačkih prometnica u Dnevnik Nove TV javio se reporter Vanja Margetić. Njegov je gost bio Milan Pajnić iz Udruge Sigurnost u prometu, koji je kazao kako se kod sinoćnje prometne nesreće poklopilo nekoliko čimbenika: mlad i neiskusan vozač te obijesna i agresivna vožnja, što je sve dovelo do teške nesreće.

"I ovaj put, kao i prije nekoliko dana na Istarskom ipsilonu, stradali su nevini ljudi. Mi moramo u Hrvatskoj uključiti sve alarme jer tendencija porasta broja prometnih nesreća i smrtno stradalih nije dobra", rekao je Pajnić.

Na pitanje treba li vratiti ograničenje za mlade vozače kad je riječ o snazi automobila odgovorio je kako je to bila teško provodiva mjera. "Najbolje rješenje bila bi redovita kontrola policije, no za to nam treba puno više kamera na cestama, a policija nema ni dovoljno djelatnika da sama provodi takve kontrole."

Upitan jesu li rješenje veće kazne, ili možda trajno oduzimanje vozačke dozvole, Pajnić odgovara: "Nažalost, imamo imućnije građane kojima veća kazna ne predstavlja problem. Pravosuđe bi trebalo biti učinkovitije jer rigoroznije kazne trebaju biti prema prekršiteljima koji čine najteže prekršaje, a to su najčešće mladi vozači, koji su daleko najugroženiji u prometu.

Možemo sada reći da su svi odgovorni. Policija definitivno treba u okviru svojih mogućnosti povećati broj kontrola. Zna se koje su to lokacije i vremenski periodi u danu kada se nalaze prekršitelji, bilo zbog alkohola ili prekoračenja brzine, odnosno neprimjerene brzine", zaključio je Pajnić.

