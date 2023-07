I danas pakleno vruće: Četiri regije pod crvenim meteoalarmom, moguća i lokalna nevremena

U Hrvatskoj se nastavlja toplinski val, a temperature se penju do 39 stupnjeva! No, to znači da će osjet vrućine iznad 40.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za četiri regije koje su pod crvenim meteoalarmom: Knin, Rijeka, Split i Dubrovnik. Vrijeme je opasno, pa osobito oprezni trebaju biti starije osobe i kronični bolesnici te djeca koji se ne bi trebali izlagati suncu između 10 i 17 sati.

Najviša dnevna temperatura na kopnu većinom između 30 i 35, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 35 do 39 °C.

Toplinski val (Foto: DHMZ/Screenshot)

Lokalno mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u središnjoj Hrvatskoj uz granicu sa Slovenijom u noći, te ponovno kasno poslijepodne te osobito navečer.

Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu umjeren jugozapadnjak, na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, a ujutro na sjevernom dijelu mjestimice jaka bura.