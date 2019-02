Osječki Županijski sud u utorak je produljio pritvor osumnjičenicima u tzv. "aferi SMS", bivšem policijskom informatičaru Franji Vargi i bivšem vozaču ministra poljoprivrede Blažu Curiću, koje USKOK tereti zbog sprječavanja dokazivanja i pomaganja u tome nedjelu.

Optužno vijeće prihvatilo je prijedlog tužiteljstva i produljilo istražni zatvor okrivljenicima zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela, jer su tijekom istrage svi svjedoci ispitani, pa je ostao samo razlog ponavljanja kaznenog djela, izjavio je nakon ročišta glasnogovornik Suda Miroslav Rožac.

Nakon mjesec dana okrivljenici po sili zakona izlaze na slobodu

Pojasnio je kako je za to kazneno djelo predviđena maksimalna kazna od pet godina zatvora, a pritvor do donošenja nepravomoćne presude može trajati najviše šest mjeseci. To u ovome slučaju znači još mjesec dana, a nakon toga, po isteku predviđenog roka, okrivljenici po sili zakona izlaze na slobodu.

Rožac je izvijestio da je odbijena ustavna tužba Curića na raniju odluku o određivanju i produljenju istražnog zatvora.

Varga se u pritvoru nalazi od 20. rujna, Curić od 26. rujna, a istražni zatvor posljednji put im je produljen 19. prosinca prošle godine. Rožac dodaje kako na tu odluku Vijeća stranke imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu, a tek nakon pravomoćnosti odluke Optužno vijeće može odlučivati o potvrđivanju optužnice.

Vargin odvjetnik Mario Poljak izjavio je da se Optužno vijeće nije upuštalo u preveliko razmatranje razloga za produljenje ili puštanje iz pritvora, nego je tako odlučilo više "zbog tehničke naravi", a predstoji ulaganje žalbe kao i prigovora na optužnicu, koju obrana nije stigla detaljno proučiti.

Na upit novinara što je Varga govorio na nedavnom ponovnom ispitivanju u osječkom USKOK-u Poljak je rekao "ništa posebno" - samo je pojašnjavao neke detalje, ali nije spominjao ništa konkretno, niti je to bilo davanje obrane u pravom smislu te riječi.

Na upit je li Varga promijenio iskaz ili je ostao pri ranijem priznanju Poljak je ustvrdio kako to "nije nikakvo priznanje, već je samo objasnio neke činjenice", i da to nema veze s priznanjem.

Curićev branitelj Krešimir Vilajtović također je najavio žalbu Vrhovnom sudu, a razloge produljenja istražnog zatvora očekuje u pismenom obrazloženju. Dodao je kako je vidio optužnicu, koja ima 33 stranice, ali ne zna zašto je promijenjena, te je treba proanalizirati.

Mišković: Nije promijenjena kvalifikacija kaznenog djela za Curića

Na upit novinara zbog čega je promijenjena kvalifikacija kaznenog djela za Curića zamjenik ravnateljice USKOK-a Sven Mišković ustvrdio je da ništa nije mijenjano, već su rezultati istrage tako pokazali. "Od početka ih se tereti za sprječavanje dokazivanja, je li to oblik pomaganja ili poticanja, rezultati istrage pokazuju da je to pomaganje", rekao je Mišković.

Optužnicom se prvookrivljenog Vargu tereti da je od sredine 2017. do 20. rujna 2018. na području Belišća i Zagreba izrađivao lažnu korespondenciju "navodno vođenu putem elektroničkih uređaja te prijepis i analizu navodne komunikacije između visokih dužnosnika i drugih osoba u Republici Hrvatskoj" u namjeri onemogućavanja i znatnog otežavanja dokazivanja u sudskom postupku koji se pred osječkim Županijskim sudom vodio protiv bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića i još trojice okrivljenika, kao i postupku izručenja Hrvatskoj Ivice Todorića, o čemu je odlučivao nadležni sud u Velikoj Britaniji.

Iz sačinjene lažne korespondencije, smatra tužiteljstvo, proizlazi kako "pojedini državni dužnosnici dogovaraju neosnovano pokretanje kaznenog progona protiv navedenih osoba ili kako pojedini pravosudni dužnosnici vrše pritiske na druge pravosudne dužnosnike da se te osobe u kaznenim postupcima bez ikakve osnove i dokaza osude", a sve kako bi se to koristilo kao dokaz teškog kršenja njihovog prava na pravično suđenje zajamčeno Ustavom i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Curića se optužnicom tereti da je Vargi dostavljao potrebne podatke u vidu telefonskih kontakata pojedinih dužnosnika i drugih osoba.

Osumnjičen za lažnu SMS prepisku

Varga je u istrazi osumnjičen da je u postupku koji se protiv bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića, njegova brata Zorana Mamića, bivšega Dinamova direktora Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara vodio pred osječkim Županijskim sudom, zbog izvlačenja novca iz toga kluba, izradio lažnu SMS prepisku između bivšega glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i jednoga suca koji je u tom predmetu bio član sudskoga vijeća, a po kojoj je Cvitan prije objave prvostupanjske presude vršio pritisak na suca da bez ikakvih dokaza osudi jednoga okrivljenika u tome postupku.

Lažnu prepisku Varga je potom navodno dostavio Zdravku Mamiću koji ju je je objavio na konferenciji za medije 4. lipnja. Tužiteljstvo podsjeća kako je Mamićev branitelj tražio da se na temelju lažne korespondencije odgodi objava prvostupanjske presude u tom predmetu, što je sudsko vijeće odbilo te je 6. lipnja objavilo presudu kojom su svi okrivljenici u tom predmetu proglašeni krivima.

Osim toga Varga je, tvrdi tužitejstvo, prije izrade pisanog otpravka osuđujuće presude protiv koje se može podnijeti žalba Vrhovnome sudu, izradio novu lažnu korespondenciju o navodnom utjecaju na suce Vrhovnog suda koji bi odlučivali o žalbi, kako bi je predao Mamiću s namjerom da je iskoristi u žalbenom postupku, ali ga je u tomu spriječila Curićeva dojava da je pod policijskim mjerama.

Curić je uhićen 26. rujna u Zagrebu, a tijekom istrage ga se teretilo je da je Vargu 20. rujna telefonom upozorio da se protiv njega vodi kriminalističko istraživanje, rekavši mu da izbriše sve poruke, brojeve i druge sadržaje.

Obojica su nedavno ponovno ispitana u osječkom Uskoku zbog promjene činjeničnog opisa u kojemu se Curića više ne tereti za poticanje, već za pomaganje u kaznenom djelu.

Nakon otkrivanja afere mediji su tvrdili da su Vargine usluge koristili i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko te zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić, no oni su takve tvrdnje odbacili. (Hina)