U grad stiže 150 tisuća tona otpadne troske, građani bijesni: "Imamo zeleni brijeg, ne treba nam Crno brdo"

Uskoro bi uz šetnicu uz Savu, skoro pa u centru Siska, trebala doći otpadna troska koja se, nebrigom odgovornih, nalazi u Biljanima Donjim posljednjih 15 godina.

Lokalna inicijativa pokrenula je peticiju. "Tražimo da to u Sisku nikako ne osvane te da se ne krene ni s preradom ni sa skladištenjem", poručila je Snježana Sužnjević Vago iz Građanske inicijative Siščani ne žele biti Smetlišćani.

Snježana Sužnjević Vago, Građanska inicijativa “Siščani ne žele biti Smetlišćani“ Foto: DNEVNIK.hr

Oko 150 tisuća tona otpadne troske bi se s Crnog Brda skladištila i eksploatirala u sisačkoj podružnici tvrtke izvođača radova sanacije vrijedne više od 17 milijuna eura kojeg je odobrila Vlada.

Neki od susjeda tvornice pridružili su se peticiji.

"Nije nam i dalje jasno radi li se o opasnom ili bezopasnom otpadu te bi li se to obrađivalo u skladu sa svim zakonskim propisima", rekao je Mladen.

Mladen, Sisak Foto: DNEVNIK.hr

"Ne vjerujem ljudima iz Ministarstva koji govore da je to bezopasno i da neće imati nikakve posljedice na zdravlje i okoliš", nadodao je Juraj.

Sisački gradonačelnik je u srijedu rekao da i sam traži odgovore. Jedna od dvije postaje za zrak u Sisku nije u funkciji, a razmatra se i postavljanje nove.

Problemi u Sisku - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Apsolutno sam protiv svega što bi na bilo koji način ugrozilo kvalitetu života ovdje u Sisku ili potencijalno ugrozilo zdravlje", rekao je Domagoj Orlić, gradonačelnik Siska.

Kako Dnevnik Nove TV doznaje, prve su isporuke već stigle u Sisak.

"Otpadna troska dopremat će se i obrađivati na lokaciji za koju posjedujemo Dozvolu za gospodarenje otpadom. Niti u jednom trenutku u Sisku se neće nalaziti cijela količina troske. Troska će se što kraće zadržavati na lokaciji u Sisku. Jača dinamika očekuje se u idućem razdoblju", poručio je izvođač radova Kemokop d.o.o.

Otpadna troska će se u Sisku eksploatirati i dalje izvoziti. Za Hrvatsku sirovina, za europske sudove - otpad.

Problemi u Sisku - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Sada iz Fonda kažu kako je bezopasna te kako je dozvolu tvrtki dala županija. "Otpadu koji se može obraditi i reciklirati, nakon toga mu se može ukinuti status otpada, onda on postaje građevinski materijal", rekao je Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Zbog sustavne nebrige, Hrvatska je kažnjena ove godine s milijun eura kazne te do danas plaća 6500 eura svakog dana jer sanacija nije počela.

Iz Inicijative kažu - spremni su i na blokadu prometa ako treba.

"Prosvjed je 100 posto u najavi. Bit će prosvjed pod nazivom Sisak ima zeleni brijeg, ne treba nam Crno brdo", poručili su iz Inicijative.

Troska bi se u Sisku trebala dopremiti i obraditi kroz 16 mjeseci.

Galerija 3 3 3 3