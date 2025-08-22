U grad stiže 150 tisuća tona otpadne troske, građani bijesni: "Imamo zeleni brijeg, ne treba nam Crno brdo"
Piše Božidar Lončar/DNEVNIK.hr,
22. kolovoza 2025. @ 20:37
komentari
Više od dvije i pol tisuće potpisa u dva dana prikupila je Građanska inicijativa Siščani ne žele biti Smetlišćani kojom se protive prebacivanju oko 150 tisuća tona otpadne troske iz Biljana Donjih. Dok su prve probne isporuke već stigle, a izvođač radova obećava kako se neće sva troska odmah prebaciti, dio Siščana se pita - hoće li troska onečistiti okoliš i zdravlje?
Uskoro bi uz šetnicu uz Savu, skoro pa u centru Siska, trebala doći otpadna troska koja se, nebrigom odgovornih, nalazi u Biljanima Donjim posljednjih 15 godina.
Lokalna inicijativa pokrenula je peticiju. "Tražimo da to u Sisku nikako ne osvane te da se ne krene ni s preradom ni sa skladištenjem", poručila je Snježana Sužnjević Vago iz Građanske inicijative Siščani ne žele biti Smetlišćani.
Oko 150 tisuća tona otpadne troske bi se s Crnog Brda skladištila i eksploatirala u sisačkoj podružnici tvrtke izvođača radova sanacije vrijedne više od 17 milijuna eura kojeg je odobrila Vlada.
Neki od susjeda tvornice pridružili su se peticiji.
"Nije nam i dalje jasno radi li se o opasnom ili bezopasnom otpadu te bi li se to obrađivalo u skladu sa svim zakonskim propisima", rekao je Mladen.
"Ne vjerujem ljudima iz Ministarstva koji govore da je to bezopasno i da neće imati nikakve posljedice na zdravlje i okoliš", nadodao je Juraj.
Sisački gradonačelnik je u srijedu rekao da i sam traži odgovore. Jedna od dvije postaje za zrak u Sisku nije u funkciji, a razmatra se i postavljanje nove.
"Apsolutno sam protiv svega što bi na bilo koji način ugrozilo kvalitetu života ovdje u Sisku ili potencijalno ugrozilo zdravlje", rekao je Domagoj Orlić, gradonačelnik Siska.
Kako Dnevnik Nove TV doznaje, prve su isporuke već stigle u Sisak.
"Otpadna troska dopremat će se i obrađivati na lokaciji za koju posjedujemo Dozvolu za gospodarenje otpadom. Niti u jednom trenutku u Sisku se neće nalaziti cijela količina troske. Troska će se što kraće zadržavati na lokaciji u Sisku. Jača dinamika očekuje se u idućem razdoblju", poručio je izvođač radova Kemokop d.o.o.
Otpadna troska će se u Sisku eksploatirati i dalje izvoziti. Za Hrvatsku sirovina, za europske sudove - otpad.
Sada iz Fonda kažu kako je bezopasna te kako je dozvolu tvrtki dala županija. "Otpadu koji se može obraditi i reciklirati, nakon toga mu se može ukinuti status otpada, onda on postaje građevinski materijal", rekao je Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Zbog sustavne nebrige, Hrvatska je kažnjena ove godine s milijun eura kazne te do danas plaća 6500 eura svakog dana jer sanacija nije počela.
Iz Inicijative kažu - spremni su i na blokadu prometa ako treba.
"Prosvjed je 100 posto u najavi. Bit će prosvjed pod nazivom Sisak ima zeleni brijeg, ne treba nam Crno brdo", poručili su iz Inicijative.
Troska bi se u Sisku trebala dopremiti i obraditi kroz 16 mjeseci.