Nakon što su nedavno vukovi u Štikadi poklali 87 ovaca, mještani su na ulazu u Gračac u subotu ujutro naletjeli na jeziv prizor. Vuk je visio na tabli.

Policija je zatekla prizor prilikom redovite ophodnje.

''Jutros u 08:35 sati prilikom redovite ophodnje policijski sluzbenici Postaje granicne policije Gračac su na DC 1 (ulaz u Gračac s istočne strane) pronašli lešinu vuka. Na mjestu događaja, izvršen je očevid, a lešinu su preuzeli djelatnici nadležnog ministarstva. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti događaja'', priopćili su nam iz PU Zadarske.

Fotografiju su objavili u Facebook grupi Hrvatski krški pašnjaci. Ivan Tešija, predsjednik udruge za DNEVNIK.hr požalio se da je policija ispitivala stočare i išla u pretrese kuća.

''Ja te ljude poznajem. Tu sam 12 godina i sve stočare poznajem. Isključujem mogućnost da je to netko od nas stočara napravio. To su ljudi koji imaju malu djecu i dođe im policija na pretres. Po meni je to nepotreban čin'', istaknuo je Tešija

"Netko je to očito podmetnuo nakon učestalih napada vukova. Mi nismo u udruzi za takvo rješavanje problema, mi to želimo riješiti kroz institucije'', napominje Tešija.

Kaže, problem vukova je ogroman. ''Država mora gospodariti vučjom populacijom, a ne da ona bude prepuštena samoj sebi. Ovo nije normalno ponašanje vukova u zadnje vrijeme. Ljudi ih viđaju u naseljima usred bijela dana, primjerice u devet sati ujutro. Što se tu događa, mi ne znamo'', zabrinut je Tešija.

Tvrdi, stanovnici tvrde da to nije lički vuk, da je to drugi i veći vuk.