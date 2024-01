Svaki treći dan jedna žena umre u Hrvatskoj od opasne bolesti: "Još niti 50 posto djevojčica ili dječaka nije cijepljeno"

Prije 9 godina Daria je preboljela rak vrata maternice. Tada je imala 31 godinu i nije bila cijepljena protiv HPV-a.



"Ali hvala Bogu, s obzirom na to da sam išla na redoviti ginekološki pregled uspješnost liječenja bila je stopostotna. Karcinom se otkrio na vrijeme", rekla je Daria Ivanjek, žena koja je preboljela rak vrata maternice, novinarki Dnevnika Nove TV Valentini Baus.

U subotu je na obilježavanje dana mimoza stigla sa svojom kćerkom koja je cijepljena protiv HPV-a. Upravo na važnost cjepiva liječnici stalno upozoravaju.



"Nažalost, u Hrvatskoj još niti 50 posto djevojčica ili dječaka ne prima to cjepivo. Nemamo još adekvatnog odaziva na to cijepljenje. Želja nam je da barem 80-90 posto te populacije bude procijepljeno", rekao je dr. sc. Damir Eljuga, predsjednik Hrvatske lige protiv raka.

Mlađu populaciju Dnevnik Nove TV upitao je jesu li cijepljeni i znaju li što je HPV.

"Ja ne znam, jel ti znaš?

"Ja znam. Znam što je HPV. Pa spolna bolest."

"Nisam cijepljen, ali ne sramim se toga."



"Nešto ono... Cijepili smo se za to jel' je? To, neki jel' je virus? Nešto što napadne organizam onda? Jel' je?"

Takvi su bili odgovori mladih koje je reporterka Dnevnika Nove TV zatekla.

HPV je spolno prenosivi virus koji uzrokuje bolest rak grlića maternice. Prema posljednjim podacima trećina novooboljelih žena bila je mlađa od 50 godina.



"U prosjeku se javi oko 320 novih slučajeva godišnje. I također se pokazuje jedan stalan trend mortaliteta. Oko 120 žena svake godine izgubi bitku za život s rakom vrata maternice", objasnila je Ivana Portolan Pajić iz Ministarstva zdravstva.

Ono što liječnici također ističu kao problem je što oko 30 posto žena ne odlazi redovito na ginekološke preglede. A u nekim sredinama primarnih ginekologa niti nema dovoljno. Pa se neke žene odlučuju i plaćati poprilično skupe iznose novca za preglede kod privatnika.

Žene koje je Dnevnik Nove TV upitao kako se brinu o svome zdravlju uglavnom su priznale da na ginekološke preglede idu u privatne ordinacije.

"Privatno idem u Zagrebu jer dođem brže na red"



"Ništa posebno, privatno sam bila kad sam bila trudna, a sad samo redoviti pregledi i to je to."



"Danas je to veliki problem opće medicine, tako da smo prisiljeni ići kod privatnika."

Redoviti ginekološki pregled jednom godišnje ono je što bi svaka žena trebala napraviti. A za što bolje rezultate otkrivanja raka vrata maternice u sklopu nacionalnog programa za rano otkrivanje ove bolesti uskoro bi u našoj zemlji trebao zaživjeti novi, učinkovitiji model testiranja!

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.