Vraća se sunčano i vruće vrijeme: Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Lokalno će na kopnu biti nevremena. Dosta je nestabilna atmosfera. Pljuskovi stižu već u utorak navečer. I onda će ih povremeno biti tijekom jutra, sredine dana i ranog popodneva. Najveća vjerojatnost za izraženije vremenske prilike je duž rijeke Save. Tamo će češće biti grmljavine, pljuskova, i olujnih udara vjetra.

Još jedan promjenjiv dan je pred Hrvatskom, uglavnom u kopnenim predjelima. Sve će početi u noći na srijedu, a ujutro će biti kiše, pljuskova i grmljavine u zapadnim kopnenim krajevima, i u Slavoniji.

Poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. I može biti ponekog lokalnog pljuska. Veća mogućnost za njih je u početku popodneva, dok će se kasnije razvedravati. Bit će malo ugodnije nego danas, između 27 i 29 Celzijevih stupnjeva, sa slabim sjevercem koji će sredinom dana nakratko ojačati na umjeren.



U Slavoniji će sredinom dana i rano poslijepodne biti prolaznih pljuskova, moguće je i lokalno nevrijeme, ponajprije u Posavini i Srijemu, a onda će se ubrzo razvedravati, uz sve više sunca. Pomalo će biti vjetrovito, osobito u početku poslijepodneva, kad će zapuhati umjeren do jak sjeverac koji će kasnije slabjeti. Temperatura će biti između 27 i 30 stupnjeva.



U Istri, Primorju i gorju poslijepodne će biti sunčano, ali ne i sasvim stabilno. Najviše oblaka, pa i najveća mogućnost za pljuskove, bit će u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre. Dominirat će bura koja će navečer jačati na umjerenu do jaku, pod Velebitom i olujnu. Temperatura će na obali biti oko 32, a u gorju 24 do 27 stupnjeva.



U Dalmaciji će i drugi dio dana pretežno biti sunčan. Ipak, uz malu do umjerenu naoblaku postoji mogućnost za kraće, lokalne pljuskove, osobito u unutrašnjosti te na jugu. Nakon jutarnje bure, sredinom dana će zapuhati maestral, a zatim će navečer ponovno okrenuti na buru koja će jačati na umjerenu do jaku.Temperatura će poslijepodne biti između 31 i 34 pa će unatoč buri i maestralu ostati vruće.



More je temperature između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva, no bura koja će sutra i prekosutra ojačati, ohladiti će ga za još stupanj do dva, no i dalje će biti ugodno i osvježavajuće.

Od četvrtka do kraja tjedna na kopnu će biti sunčano i većinom suho. Vrijeme se stabilizira. Tek vrlo rijetko može pasti poneki kratak pljusak. U četvrtak će još biti ugodno, a onda od petka ponovno vruće, ponovno 30 stupnjeva.

Na moru u drugoj polovini tjedna sunčano, većinom vedro i vruće. U četvrtak ujutro još će puhati jaka bura, no ona će sredinom dana naglo slabjeti i tad ulazimo u dominaciju ugodnog maestrala. Temperatura će biti uglavnom do 31, 32 stupnja.

